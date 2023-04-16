Средняя зарплата почтальона в Челябинском области составляет 25 тысяч рублей. Об этом 17 апреля заявил на пресс-конференции директор Управления федеральной почтовой связи области АО «Почта России» Владимир Образцов, передает корреспондент URA.RU.
«25 тысяч рублей средняя зарплата почтальона в Челябинском области. Однако, почтальон может иметь существенный приработок. Для этого ему нужно продать товары», — сообщил Образцов.
Большинство пожилых людей области получают пенсию через «Почту России». Представитель регионального управления отметил, что организация готова принять на работу разносчиков пенсий из частных компаний.
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