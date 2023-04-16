16 апреля 2023
15 апреля 2023

В Челябинской области назвали зарплату почтальона. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по доставке пенсий Почтой России. Челябинск, образцов владимир
Владимир Образцов заявил, что работник может иметь дополнительный заработок Фото:

Средняя зарплата почтальона в Челябинском области составляет 25 тысяч рублей. Об этом 17 апреля заявил на пресс-конференции директор Управления федеральной почтовой связи области АО «Почта России» Владимир Образцов, передает корреспондент URA.RU.

«25 тысяч рублей средняя зарплата почтальона в Челябинском области. Однако, почтальон может иметь существенный приработок. Для этого ему нужно продать товары», — сообщил Образцов.

Большинство пожилых людей области получают пенсию через «Почту России». Представитель регионального управления отметил, что организация готова принять на работу разносчиков пенсий из частных компаний.

Пресс-конференция по доставке пенсий Почтой России. Челябинск
Большинство пожилых людей области получают пенсию через «Почту России»
Фото:

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Средняя зарплата почтальона в Челябинском области составляет 25 тысяч рублей. Об этом 17 апреля заявил на пресс-конференции директор Управления федеральной почтовой связи области АО «Почта России» Владимир Образцов, передает корреспондент URA.RU. «25 тысяч рублей средняя зарплата почтальона в Челябинском области. Однако, почтальон может иметь существенный приработок. Для этого ему нужно продать товары», — сообщил Образцов. Большинство пожилых людей области получают пенсию через «Почту России». Представитель регионального управления отметил, что организация готова принять на работу разносчиков пенсий из частных компаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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