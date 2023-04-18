«Уралмашзавод» откроет предприятие в Индии

«Уралмашзавод» планирует начать сотрудничество с индийскими партнерами, чтобы наладить совместное производство горно-шахтного оборудования. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«По горно-шахтному оборудованию ведется работа по созданию здесь совместного предприятия с «Уралмашем», — передает его слова РИА Новости. Предприятие от уральского завода будет находиться в Индии.
Ранее на Уральском заводе тяжелого машиностроения (ПАО «Уралмашзавод», входит в группу «УЗТМ-КАРТЭКС») открыли новый термический цех за два миллиарда рублей. На новой площадке проводится термообработка деталей для всей продукции завода.
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