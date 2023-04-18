«Уралмашзавод» откроет предприятие в Индии

«Уралмашзавод» откроет производство горно-шахтного оборудования в Индии

18 апреля 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

«Уралмашзавод» поделится опытом с коллегами из Индии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Уралмашзавод» планирует начать сотрудничество с индийскими партнерами, чтобы наладить совместное производство горно-шахтного оборудования. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «По горно-шахтному оборудованию ведется работа по созданию здесь совместного предприятия с «Уралмашем», — передает его слова РИА Новости. Предприятие от уральского завода будет находиться в Индии. Ранее на Уральском заводе тяжелого машиностроения (ПАО «Уралмашзавод», входит в группу «УЗТМ-КАРТЭКС») открыли новый термический цех за два миллиарда рублей. На новой площадке проводится термообработка деталей для всей продукции завода.

«Уралмашзавод» планирует начать сотрудничество с индийскими партнерами, чтобы наладить совместное производство горно-шахтного оборудования. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «По горно-шахтному оборудованию ведется работа по созданию здесь совместного предприятия с «Уралмашем», — передает его слова РИА Новости. Предприятие от уральского завода будет находиться в Индии. Ранее на Уральском заводе тяжелого машиностроения (ПАО «Уралмашзавод», входит в группу «УЗТМ-КАРТЭКС») открыли новый термический цех за два миллиарда рублей. На новой площадке проводится термообработка деталей для всей продукции завода.