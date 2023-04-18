«Уралмашзавод» откроет предприятие в Индии

«Уралмашзавод» откроет производство горно-шахтного оборудования в Индии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Уралмашзавод» поделится опытом с коллегами из Индии
«Уралмашзавод» поделится опытом с коллегами из Индии Фото:

«Уралмашзавод» планирует начать сотрудничество с индийскими партнерами, чтобы наладить совместное производство горно-шахтного оборудования. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«По горно-шахтному оборудованию ведется работа по созданию здесь совместного предприятия с «Уралмашем», — передает его слова РИА Новости. Предприятие от уральского завода будет находиться в Индии.

Ранее на Уральском заводе тяжелого машиностроения (ПАО «Уралмашзавод», входит в группу «УЗТМ-КАРТЭКС») открыли новый термический цех за два миллиарда рублей. На новой площадке проводится термообработка деталей для всей продукции завода.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Уралмашзавод» планирует начать сотрудничество с индийскими партнерами, чтобы наладить совместное производство горно-шахтного оборудования. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «По горно-шахтному оборудованию ведется работа по созданию здесь совместного предприятия с «Уралмашем», — передает его слова РИА Новости. Предприятие от уральского завода будет находиться в Индии. Ранее на Уральском заводе тяжелого машиностроения (ПАО «Уралмашзавод», входит в группу «УЗТМ-КАРТЭКС») открыли новый термический цех за два миллиарда рублей. На новой площадке проводится термообработка деталей для всей продукции завода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...