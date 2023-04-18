Глава Екатеринбурга назвал дату запуска городских фонтанов

Фонтаны в Екатеринбурге запустят с 1 мая
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Фонтаны заработают везде, кроме Исторического сквера
Фонтаны заработают везде, кроме Исторического сквера Фото:

Фонтаны в Екатеринбурге запустят с 1 мая. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своем telegram-канале.

«1 мая начинаем сезон фонтанов! Заработает „Каменный цветок“ на Площади труда. А также фонтаны на улице Вайнера, возле Дома офицеров, у памятника А. С Попову, в сквере за Театром оперы и балета», — рассказал Орлов.

Также фонтаны будут работать в Ботаническом микрорайоне и на бульваре архитектора Малахова. «А вот музыкальный фонтан в Историческом сквере начнет радовать горожан только к Дню города — откроется после обновления», — уточнил мэр.

Ранее стало известно, что крупные меценаты и бизнесмены готовят к 300-летнему юбилею Екатеринбурга подарки. Например, реконструкцию фонтана в Историческом сквере за 100 млн рублей, благоустройство территории возле храма Вознесения на Клары Цеткин и многое другое.

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Фонтаны в Екатеринбурге запустят с 1 мая. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своем telegram-канале. «1 мая начинаем сезон фонтанов! Заработает „Каменный цветок“ на Площади труда. А также фонтаны на улице Вайнера, возле Дома офицеров, у памятника А. С Попову, в сквере за Театром оперы и балета», — рассказал Орлов. Также фонтаны будут работать в Ботаническом микрорайоне и на бульваре архитектора Малахова. «А вот музыкальный фонтан в Историческом сквере начнет радовать горожан только к Дню города — откроется после обновления», — уточнил мэр. Ранее стало известно, что крупные меценаты и бизнесмены готовят к 300-летнему юбилею Екатеринбурга подарки. Например, реконструкцию фонтана в Историческом сквере за 100 млн рублей, благоустройство территории возле храма Вознесения на Клары Цеткин и многое другое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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