Глава Екатеринбурга назвал дату запуска городских фонтанов

Фонтаны в Екатеринбурге запустят с 1 мая

Фонтаны заработают везде, кроме Исторического сквера Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фонтаны в Екатеринбурге запустят с 1 мая. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своем telegram-канале.

«1 мая начинаем сезон фонтанов! Заработает „Каменный цветок“ на Площади труда. А также фонтаны на улице Вайнера, возле Дома офицеров, у памятника А. С Попову, в сквере за Театром оперы и балета», — рассказал Орлов.

Также фонтаны будут работать в Ботаническом микрорайоне и на бульваре архитектора Малахова. «А вот музыкальный фонтан в Историческом сквере начнет радовать горожан только к Дню города — откроется после обновления», — уточнил мэр.

Ранее стало известно, что крупные меценаты и бизнесмены готовят к 300-летнему юбилею Екатеринбурга подарки. Например, реконструкцию фонтана в Историческом сквере за 100 млн рублей, благоустройство территории возле храма Вознесения на Клары Цеткин и многое другое.