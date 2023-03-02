Бизнесмены отремонтируют к 300-летию Екатеринбурга скверы, фонтан и построят парящий мост

03 марта 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Предприниматели планируют щедро одарить Екатеринбург Фото: Анна Майорова © URA.RU Крупные меценаты и бизнесмены готовят к 300-летнему юбилею Екатеринбурга крупные подарки. Например, реконструкцию фонтана в Историческом сквере за 100 млн рублей, благоустройство территории возле храма Вознесения на Клары Цеткин. Об этом на брифинге заявил начальник городского департамента экономики Алексея Прядеин, передает корреспондент URA.RU. «Сбербанк инвестирует порядка 100 млн рублей в реконструкцию фонтана в Историческом сквере. Ему уже больше 10 лет, он изношен. „МРСК Урала“ помогут благоустроить сквер на Юго-Западе в районе перекрестка Чкалова — Громова. Потратят на него около 30 млн. Целая программа разработана у „Реновы“ (застройщик микрорайона Академический в лице ГК „Кортрос“, — прим. URA.RU), преимущественно по благоустройству Академического», — рассказал Прядеин. Союз оборонных предприятий Свердловской области готов профинансировать ремонт стел на въезде в город. Еще ряд предприятий готовы включиться в ремонт скверов — мэрия передала им список мест, которым требуется ремонт. Там, в частности, парк Энгельса. Ведутся переговоры с «Газпромтрансгаз Урал» по поводу благоустройства Вознесенской горки, где стоит одноименная церковь. Там хотят привести в порядок сквер, отремонтировать театр и сделать парящий мост. Также Прядеин привел в пример Фонд святой Екатерины, представители которого помогут купить городу трамваи. «Каждому из предпринимателей будем говорить спасибо», — добавил Прядеин. Екатеринбург отпразднует 300-летие в августе. Летом 2022 года на улице Вайнера запустили часы, которые отсчитывают время до юбилея. В честь дня рождения города запустили специальный сайт. Уже известно, что в программе празднования предполагается проведение авиашоу, фестиваля фейерверков, шоу гигантских кукол-марионеток и голограммы. Праздник обойдется в миллиард рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крупные меценаты и бизнесмены готовят к 300-летнему юбилею Екатеринбурга крупные подарки. Например, реконструкцию фонтана в Историческом сквере за 100 млн рублей, благоустройство территории возле храма Вознесения на Клары Цеткин. Об этом на брифинге заявил начальник городского департамента экономики Алексея Прядеин, передает корреспондент URA.RU. «Сбербанк инвестирует порядка 100 млн рублей в реконструкцию фонтана в Историческом сквере. Ему уже больше 10 лет, он изношен. „МРСК Урала“ помогут благоустроить сквер на Юго-Западе в районе перекрестка Чкалова — Громова. Потратят на него около 30 млн. Целая программа разработана у „Реновы“ (застройщик микрорайона Академический в лице ГК „Кортрос“, — прим. URA.RU), преимущественно по благоустройству Академического», — рассказал Прядеин. Союз оборонных предприятий Свердловской области готов профинансировать ремонт стел на въезде в город. Еще ряд предприятий готовы включиться в ремонт скверов — мэрия передала им список мест, которым требуется ремонт. Там, в частности, парк Энгельса. Ведутся переговоры с «Газпромтрансгаз Урал» по поводу благоустройства Вознесенской горки, где стоит одноименная церковь. Там хотят привести в порядок сквер, отремонтировать театр и сделать парящий мост. Также Прядеин привел в пример Фонд святой Екатерины, представители которого помогут купить городу трамваи. «Каждому из предпринимателей будем говорить спасибо», — добавил Прядеин. Екатеринбург отпразднует 300-летие в августе. Летом 2022 года на улице Вайнера запустили часы, которые отсчитывают время до юбилея. В честь дня рождения города запустили специальный сайт. Уже известно, что в программе празднования предполагается проведение авиашоу, фестиваля фейерверков, шоу гигантских кукол-марионеток и голограммы. Праздник обойдется в миллиард рублей.