Пермяк расчленил и закопал свою подругу

Мужчина закопал свою сожительницу, чтобы скрыть убийство Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Пермского края убил свою подругу, после чего расчленил ее тело и закопал. Уголовное дело в отношении мужчины передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службах СУ СК и ГУ МВД по Пермскому краю.

«В ноябре 2021 года пермяк, находясь в Губахе, поссорился со своей сожительницей и забил ее до смерти. После этого он обмотал тело тканью и скотчем и сбросил в колодец сточных вод, но испугавшись, что тело женщины найдут, вернулся и расчленил его, после чего закопал», — сообщили в ведомстве. О произошедшем правоохранители узнали после того, как к ним обратилась мать погибшей и сообщила, что ее дочь долгое время не выходит на связь. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность преступника удалось установить: им оказался 48-летний житель Пермского края.

Помимо убийства женщины, следователи установили причастность пермяка к еще трем убийствам 14-летней давности. Так, в 2009 году пермяк убил мужчину и женщину, с которыми распивал алкоголь в гараже в поселке Широковский. Тела он вместе с очевидцем закопал неподалеку, а после нанял бульдозер разровнять землю на месте захоронения, чтобы убитых не могли найти. Спустя несколько месяцев преступник, будучи пьяным, застрелил своего знакомого, у которого был в гостях в поселке Талом. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег дом и скрылся с места убийства.

Мужчину задержали в январе 2022 года. Против него возбуждено уголовное дело, в ближайшее время его ждет суд. Пермяку грозит пожизненное лишение свободы.