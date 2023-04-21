21 апреля 2023

РБК: сотрудник МВД задержан за попытку вывезти оружие из Донбасса

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Схрон с оружием на окраине Херсона. Украина, Херсонская область, автомат, боеприпасы, оружие, автоматы, тайник, боевое оружие, схрон с оружием
У задержанного изъяли оружие и боеприпасы Фото:

Майора смоленской ГИБДД Александра Ефимова задержали за попытку вывезти из Донбасса оружие и боеприпасы. Об этом рассказали источники в силовых структурах региона.

«В пункте пропуска Донецк (Изварино) 11 февраля были изъяты незаконно приобретенные автомат Калашникова, 28 патронов (калибра 5,45) и четыре ручные осколочные гранаты. Их пытались провезти в багажном отделении „КамАЗа“. <…> В ходе расследования <…> была установлена причастность к этому делу майора Ефимова, который с декабря прошлого года по указанную дату находился в служебной командировке в ЛНР», — передает РБК со ссылкой на свои источники.

В середине марта 2023 года в России ввели уголовную ответственность (до 12 лет лишения свободы) за незаконный экспорт из страны или продажу иностранному лицу военных товаров, технологий и вооружения. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

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Майора смоленской ГИБДД Александра Ефимова задержали за попытку вывезти из Донбасса оружие и боеприпасы. Об этом рассказали источники в силовых структурах региона. «В пункте пропуска Донецк (Изварино) 11 февраля были изъяты незаконно приобретенные автомат Калашникова, 28 патронов (калибра 5,45) и четыре ручные осколочные гранаты. Их пытались провезти в багажном отделении „КамАЗа“. <…> В ходе расследования <…> была установлена причастность к этому делу майора Ефимова, который с декабря прошлого года по указанную дату находился в служебной командировке в ЛНР», — передает РБК со ссылкой на свои источники. В середине марта 2023 года в России ввели уголовную ответственность (до 12 лет лишения свободы) за незаконный экспорт из страны или продажу иностранному лицу военных товаров, технологий и вооружения. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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