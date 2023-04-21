РБК: сотрудник МВД задержан за попытку вывезти оружие из Донбасса

22 апреля 2023 в 04:46 Размер текста - 17 +

У задержанного изъяли оружие и боеприпасы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Майора смоленской ГИБДД Александра Ефимова задержали за попытку вывезти из Донбасса оружие и боеприпасы. Об этом рассказали источники в силовых структурах региона. «В пункте пропуска Донецк (Изварино) 11 февраля были изъяты незаконно приобретенные автомат Калашникова, 28 патронов (калибра 5,45) и четыре ручные осколочные гранаты. Их пытались провезти в багажном отделении „КамАЗа“. <…> В ходе расследования <…> была установлена причастность к этому делу майора Ефимова, который с декабря прошлого года по указанную дату находился в служебной командировке в ЛНР», — передает РБК со ссылкой на свои источники. В середине марта 2023 года в России ввели уголовную ответственность (до 12 лет лишения свободы) за незаконный экспорт из страны или продажу иностранному лицу военных товаров, технологий и вооружения. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Майора смоленской ГИБДД Александра Ефимова задержали за попытку вывезти из Донбасса оружие и боеприпасы. Об этом рассказали источники в силовых структурах региона. «В пункте пропуска Донецк (Изварино) 11 февраля были изъяты незаконно приобретенные автомат Калашникова, 28 патронов (калибра 5,45) и четыре ручные осколочные гранаты. Их пытались провезти в багажном отделении „КамАЗа“. <…> В ходе расследования <…> была установлена причастность к этому делу майора Ефимова, который с декабря прошлого года по указанную дату находился в служебной командировке в ЛНР», — передает РБК со ссылкой на свои источники. В середине марта 2023 года в России ввели уголовную ответственность (до 12 лет лишения свободы) за незаконный экспорт из страны или продажу иностранному лицу военных товаров, технологий и вооружения. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.