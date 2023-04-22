22 апреля 2023
21 апреля 2023

Жителю Кургана грозит до трех лет колонии за хранение синтетического наркотика

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Жителя Кургана могут отправить в колонию на три года после того, как полицейские нашли у него синтетический наркотик. Гражданин был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у гражданина синтетический наркотик массой примерно 0,3 грамма. <…> Ранее гражданин был неоднократно судим за другие преступления. <.> По данному факту было возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», — написано на сайте ведомства.

Ранее в Кургане сотрудниками правоохранительных органов была задержана семейная пара. У супругов изъяли более 15 граммов синтетического наркотика, который они прятали в коляске.

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Жителя Кургана могут отправить в колонию на три года после того, как полицейские нашли у него синтетический наркотик. Гражданин был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у гражданина синтетический наркотик массой примерно 0,3 грамма. <…> Ранее гражданин был неоднократно судим за другие преступления. <.> По данному факту было возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», — написано на сайте ведомства. Ранее в Кургане сотрудниками правоохранительных органов была задержана семейная пара. У супругов изъяли более 15 граммов синтетического наркотика, который они прятали в коляске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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