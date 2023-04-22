Жителю Кургана грозит до трех лет колонии за хранение синтетического наркотика

23 апреля 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Сейчас гражданин находиться под подпиской о невыезд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Кургана могут отправить в колонию на три года после того, как полицейские нашли у него синтетический наркотик. Гражданин был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у гражданина синтетический наркотик массой примерно 0,3 грамма. <…> Ранее гражданин был неоднократно судим за другие преступления. <.> По данному факту было возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», — написано на сайте ведомства. Ранее в Кургане сотрудниками правоохранительных органов была задержана семейная пара. У супругов изъяли более 15 граммов синтетического наркотика, который они прятали в коляске.

Жителя Кургана могут отправить в колонию на три года после того, как полицейские нашли у него синтетический наркотик. Гражданин был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у гражданина синтетический наркотик массой примерно 0,3 грамма. <…> Ранее гражданин был неоднократно судим за другие преступления. <.> По данному факту было возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», — написано на сайте ведомства. Ранее в Кургане сотрудниками правоохранительных органов была задержана семейная пара. У супругов изъяли более 15 граммов синтетического наркотика, который они прятали в коляске.