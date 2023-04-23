Пермский директор украл у компании 1,3 млн рублей

24 апреля 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

С расчетного счета организации пермяк оплачивал свои покупки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бывший директор одной из компании в Чайковском (Пермский край) осужден за хищение из бюджета организации. За несколько месяцев работы пермяк успел растратить около 1,3 млн рублей, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Общая сумма ущерба, причиненная обществу, составила около 1 300 000 рублей», — говорится на сайте. Осужденный оплачивал с банковского счета, привязанного к расчетному счету организации, собственные покупки. В итоге экс-директора осудили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере). Его приговорили к трем годам лишения свободы условно и к штрафу в размере один миллион рублей.

Бывший директор одной из компании в Чайковском (Пермский край) осужден за хищение из бюджета организации. За несколько месяцев работы пермяк успел растратить около 1,3 млн рублей, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Общая сумма ущерба, причиненная обществу, составила около 1 300 000 рублей», — говорится на сайте. Осужденный оплачивал с банковского счета, привязанного к расчетному счету организации, собственные покупки. В итоге экс-директора осудили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере). Его приговорили к трем годам лишения свободы условно и к штрафу в размере один миллион рублей.