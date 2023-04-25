Институт изучения войны США откажется от прогнозов по Украине

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Прогнозы ISW компрометируют украинскую армию, заявили в организации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Институт изучения войны США (ISW) откажется от освещения планов Украины в зоне СВО. В организации признали, что их прогнозы компрометируют украинскую армию и помогают российским военным противостоять ей.

«ISW не будет делать никаких прогнозов относительно того, что украинские силы могут или не могут сделать, не говоря уже о том, где и когда они могут это сделать. Мы будем особенно осторожны при заявлениях, которые могут быть истолкованы как предложение подобных прогнозов в ближайшие недели», — сообщили в Институте изучения войны. Объявление опубликовано на официальном сайте организации.

Ранее в организации подтвердили продвижение ЧВК «Вагнер» в центре Бахмута (Артемовска). Также там заявили, что российские бойцы контролируют городскую администрацию, передает «Царьград».

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Институт изучения войны США (ISW) откажется от освещения планов Украины в зоне СВО. В организации признали, что их прогнозы компрометируют украинскую армию и помогают российским военным противостоять ей. «ISW не будет делать никаких прогнозов относительно того, что украинские силы могут или не могут сделать, не говоря уже о том, где и когда они могут это сделать. Мы будем особенно осторожны при заявлениях, которые могут быть истолкованы как предложение подобных прогнозов в ближайшие недели», — сообщили в Институте изучения войны. Объявление опубликовано на официальном сайте организации. Ранее в организации подтвердили продвижение ЧВК «Вагнер» в центре Бахмута (Артемовска). Также там заявили, что российские бойцы контролируют городскую администрацию, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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