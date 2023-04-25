Институт изучения войны США откажется от прогнозов по Украине

Институт изучения войны США (ISW) откажется от освещения планов Украины в зоне СВО. В организации признали, что их прогнозы компрометируют украинскую армию и помогают российским военным противостоять ей.
«ISW не будет делать никаких прогнозов относительно того, что украинские силы могут или не могут сделать, не говоря уже о том, где и когда они могут это сделать. Мы будем особенно осторожны при заявлениях, которые могут быть истолкованы как предложение подобных прогнозов в ближайшие недели», — сообщили в Институте изучения войны. Объявление опубликовано на официальном сайте организации.
Ранее в организации подтвердили продвижение ЧВК «Вагнер» в центре Бахмута (Артемовска). Также там заявили, что российские бойцы контролируют городскую администрацию, передает «Царьград».
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