Генерал Каволи: США развернули на Украине систему слежения за оружием с Запада

26 апреля 2023 в 23:38 Размер текста - 17 +

Украина предоставила США доступ к своим сетям для мониторинга, заявил Каволи Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США развернули на Украине систему слежения для контроля за поставляемыми Киеву вооружениями с Запада. Об этом заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. «За последние несколько месяцев мы развернули на Украине систему логистического слежения по стандартам НАТО. Украинская сторона предоставила нам доступ к своим сетям для мониторинга», — сказал Каволи в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей США. Информацию передает РИА Новости. Каволи отметил, что слежкой занимается офис военного атташе США в Киеве и одна инспекция сейчас проходит в Одессе. Генерал пояснил, что украинские военные сами будут проводить инспекцию в случае, если американским представителям не удастся попасть на место проверки. Данные будут попадать в подконтрольную США сеть, заявил Каволи. С начала спецоперации на Украине США и другие страны Запада помогают Киеву финансами и вооружением. Ранее Германия доставила на Украину систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что около 90 танков Leopard 1 будут поставлены на Украину из Дании, Германии и Нидерландов с мая. Замминистра иностранных дел и бывший посол министерства иностранных дел (МИД) Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что для победы Киеву необходимо увеличение поставок оружия и боеприпасов от союзников в 10 раз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США развернули на Украине систему слежения для контроля за поставляемыми Киеву вооружениями с Запада. Об этом заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. «За последние несколько месяцев мы развернули на Украине систему логистического слежения по стандартам НАТО. Украинская сторона предоставила нам доступ к своим сетям для мониторинга», — сказал Каволи в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей США. Информацию передает РИА Новости. Каволи отметил, что слежкой занимается офис военного атташе США в Киеве и одна инспекция сейчас проходит в Одессе. Генерал пояснил, что украинские военные сами будут проводить инспекцию в случае, если американским представителям не удастся попасть на место проверки. Данные будут попадать в подконтрольную США сеть, заявил Каволи. С начала спецоперации на Украине США и другие страны Запада помогают Киеву финансами и вооружением. Ранее Германия доставила на Украину систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что около 90 танков Leopard 1 будут поставлены на Украину из Дании, Германии и Нидерландов с мая. Замминистра иностранных дел и бывший посол министерства иностранных дел (МИД) Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что для победы Киеву необходимо увеличение поставок оружия и боеприпасов от союзников в 10 раз.