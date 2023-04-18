На Украину прибыла система ПВО Patriot с ракетами из Германии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Минобороны ФРГ отчитались о поставках систем ПВО Украине
В Минобороны ФРГ отчитались о поставках систем ПВО Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия доставила на Украину систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Информация об этом опубликована на сайте министерства обороны ФРГ.

В списке переданной военной помощи Украине на сайте оборонного ведомства ФРГ появились пункты: «ЗРК Patriot с ракетами». Кроме того, в перечне вооружения изменилось число поставленных грузовиков Zetros — 76 вместо 60, а также машин пограничной охраны — 124 вместо 122.

Германия, как и другие страны Запада, усилила военную поддержку Украины после начала российской спецоперации по денацификации. В министерстве иностранных дел РФ отмечали, что западным странам стоит задуматься над опасностью поставок ПЗРК (переносного зенитного ракетного комплекса) и ПТРК (противотанкового ракетного комплекса) ВСУ, так как отправленное Украине оружие «расползается по всему миру, в зоны других региональных конфликтов, попадает в руки организованной преступности».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Германия доставила на Украину систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Информация об этом опубликована на сайте министерства обороны ФРГ. В списке переданной военной помощи Украине на сайте оборонного ведомства ФРГ появились пункты: «ЗРК Patriot с ракетами». Кроме того, в перечне вооружения изменилось число поставленных грузовиков Zetros — 76 вместо 60, а также машин пограничной охраны — 124 вместо 122. Германия, как и другие страны Запада, усилила военную поддержку Украины после начала российской спецоперации по денацификации. В министерстве иностранных дел РФ отмечали, что западным странам стоит задуматься над опасностью поставок ПЗРК (переносного зенитного ракетного комплекса) и ПТРК (противотанкового ракетного комплекса) ВСУ, так как отправленное Украине оружие «расползается по всему миру, в зоны других региональных конфликтов, попадает в руки организованной преступности».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...