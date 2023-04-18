На Украину прибыла система ПВО Patriot с ракетами из Германии

Германия доставила на Украину систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Информация об этом опубликована на сайте министерства обороны ФРГ.
В списке переданной военной помощи Украине на сайте оборонного ведомства ФРГ появились пункты: «ЗРК Patriot с ракетами». Кроме того, в перечне вооружения изменилось число поставленных грузовиков Zetros — 76 вместо 60, а также машин пограничной охраны — 124 вместо 122.
Германия, как и другие страны Запада, усилила военную поддержку Украины после начала российской спецоперации по денацификации. В министерстве иностранных дел РФ отмечали, что западным странам стоит задуматься над опасностью поставок ПЗРК (переносного зенитного ракетного комплекса) и ПТРК (противотанкового ракетного комплекса) ВСУ, так как отправленное Украине оружие «расползается по всему миру, в зоны других региональных конфликтов, попадает в руки организованной преступности».
Германия доставила на Украину систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Информация об этом опубликована на сайте министерства обороны ФРГ. В списке переданной военной помощи Украине на сайте оборонного ведомства ФРГ появились пункты: «ЗРК Patriot с ракетами». Кроме того, в перечне вооружения изменилось число поставленных грузовиков Zetros — 76 вместо 60, а также машин пограничной охраны — 124 вместо 122. Германия, как и другие страны Запада, усилила военную поддержку Украины после начала российской спецоперации по денацификации. В министерстве иностранных дел РФ отмечали, что западным странам стоит задуматься над опасностью поставок ПЗРК (переносного зенитного ракетного комплекса) и ПТРК (противотанкового ракетного комплекса) ВСУ, так как отправленное Украине оружие «расползается по всему миру, в зоны других региональных конфликтов, попадает в руки организованной преступности».