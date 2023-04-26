Путин посмертно наградил уроженца ХМАО за спасение погибавших

27 апреля 2023 в 22:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ о награждении Александра Тупикина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Александра Тупикина из ХМАО медалью «За спасение погибавших». Об этом сообщается в указе главы государства от 27 апреля. «За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью „За спасение погибавших“ Тупикина Александра Александровича, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (посмертно)», — говорится в указе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее в СМИ сообщалось, что Александр Тупикин из Нижневартовска летом 2022 года помог спасти детей, которые начали тонуть. После этого он не смог выбраться на берег, его тело обнаружили спасатели.

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Александра Тупикина из ХМАО медалью «За спасение погибавших». Об этом сообщается в указе главы государства от 27 апреля. «За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью „За спасение погибавших“ Тупикина Александра Александровича, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (посмертно)», — говорится в указе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее в СМИ сообщалось, что Александр Тупикин из Нижневартовска летом 2022 года помог спасти детей, которые начали тонуть. После этого он не смог выбраться на берег, его тело обнаружили спасатели.