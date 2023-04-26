26 апреля 2023

Путин посмертно наградил уроженца ХМАО за спасение погибавших

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал указ о награждении Александра Тупикина Фото:

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Александра Тупикина из ХМАО медалью «За спасение погибавших». Об этом сообщается в указе главы государства от 27 апреля.

«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью „За спасение погибавших“ Тупикина Александра Александровича, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (посмертно)», — говорится в указе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее в СМИ сообщалось, что Александр Тупикин из Нижневартовска летом 2022 года помог спасти детей, которые начали тонуть. После этого он не смог выбраться на берег, его тело обнаружили спасатели.

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Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Александра Тупикина из ХМАО медалью «За спасение погибавших». Об этом сообщается в указе главы государства от 27 апреля. «За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью „За спасение погибавших“ Тупикина Александра Александровича, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (посмертно)», — говорится в указе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее в СМИ сообщалось, что Александр Тупикин из Нижневартовска летом 2022 года помог спасти детей, которые начали тонуть. После этого он не смог выбраться на берег, его тело обнаружили спасатели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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