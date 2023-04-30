The Guardian: Запад боится потерять деньги на фоне неготовности ВСУ к контрнаступлению 01 мая 2023 в 05:13 Размер текста - 17 + Запад опасается потери денег из-за неготовности бойцов ВСУ идти в атаку Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны разочарованы неготовностью бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к переходу в контрнаступление из-за вложений миллиардов долларов. По мнению украинского военнослужащего с позывным «Темный», им необходимо больше времени для подготовки. «Мы не готовы, нам нужно больше тренироваться, нам нужно больше времени», — передает слова бойца ВСУ с позывным «Темный» The Guardian . По его мнению, им не хватает опыта для полномасштабных действий. Страны Запада разочарованы такими заявлениями от украинских военнослужащих из-за вложений миллиардов долларов в помощь Украине. Кроме этого американское издание приводит данные разведки, что ВСУ не справляется с подготовкой бойцов и техники к переходу к наступлению. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Евросоюза и США с самого начала спецоперации оказывают поддержку Киеву, отправляя им технику и вооружение, а также вводя санкции против РФ. Западные страны разочарованы неготовностью бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к переходу в контрнаступление из-за вложений миллиардов долларов. По мнению украинского военнослужащего с позывным «Темный», им необходимо больше времени для подготовки. «Мы не готовы, нам нужно больше тренироваться, нам нужно больше времени», — передает слова бойца ВСУ с позывным «Темный» The Guardian. По его мнению, им не хватает опыта для полномасштабных действий. Страны Запада разочарованы такими заявлениями от украинских военнослужащих из-за вложений миллиардов долларов в помощь Украине. Кроме этого американское издание приводит данные разведки, что ВСУ не справляется с подготовкой бойцов и техники к переходу к наступлению. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Евросоюза и США с самого начала спецоперации оказывают поддержку Киеву, отправляя им технику и вооружение, а также вводя санкции против РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям