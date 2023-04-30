The Guardian: Запад боится потерять деньги на фоне неготовности ВСУ к контрнаступлению

Западные страны разочарованы неготовностью бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к переходу в контрнаступление из-за вложений миллиардов долларов. По мнению украинского военнослужащего с позывным «Темный», им необходимо больше времени для подготовки.
«Мы не готовы, нам нужно больше тренироваться, нам нужно больше времени», — передает слова бойца ВСУ с позывным «Темный»
Страны Запада разочарованы такими заявлениями от украинских военнослужащих из-за вложений миллиардов долларов в помощь Украине. Кроме этого американское издание приводит данные разведки, что ВСУ не справляется с подготовкой бойцов и техники к переходу к наступлению.
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Евросоюза и США с самого начала спецоперации оказывают поддержку Киеву, отправляя им технику и вооружение, а также вводя санкции против РФ.
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