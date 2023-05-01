01 мая 2023
30 апреля 2023

Свердловчане массово жалуются на запах гари

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог. Челябинск, дым, жилье, воздух, безопасность, недвижимость, смог, здоровье, атмосфера, климат, город с высоты, дома, пожары
В некоторых районах Нижнего Тагила горожане отмечают резкий запах гари Фото:

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) пожаловались на запах гари. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«В центре города, на Вагонке и в Тагилстрое пахнет гарью. Открыть окна невозможно. Глаза слезятся, дышать очень тяжело. Запах гари сильно ощущается ранним утром и вечером», — делятся читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Оперативный комментарий получить не удалось. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) пожаловались на запах гари. Об этом сообщили читатели URA.RU. «В центре города, на Вагонке и в Тагилстрое пахнет гарью. Открыть окна невозможно. Глаза слезятся, дышать очень тяжело. Запах гари сильно ощущается ранним утром и вечером», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Оперативный комментарий получить не удалось. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...