Свердловчане массово жалуются на запах гари

В некоторых районах Нижнего Тагила горожане отмечают резкий запах гари
Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) пожаловались на запах гари. Об этом сообщили читатели URA.RU.
«В центре города, на Вагонке и в Тагилстрое пахнет гарью. Открыть окна невозможно. Глаза слезятся, дышать очень тяжело. Запах гари сильно ощущается ранним утром и вечером», — делятся читатели агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Оперативный комментарий получить не удалось. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил.
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