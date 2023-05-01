Свердловчане массово жалуются на запах гари

02 мая 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

В некоторых районах Нижнего Тагила горожане отмечают резкий запах гари Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) пожаловались на запах гари. Об этом сообщили читатели URA.RU. «В центре города, на Вагонке и в Тагилстрое пахнет гарью. Открыть окна невозможно. Глаза слезятся, дышать очень тяжело. Запах гари сильно ощущается ранним утром и вечером», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Оперативный комментарий получить не удалось. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) пожаловались на запах гари. Об этом сообщили читатели URA.RU. «В центре города, на Вагонке и в Тагилстрое пахнет гарью. Открыть окна невозможно. Глаза слезятся, дышать очень тяжело. Запах гари сильно ощущается ранним утром и вечером», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Оперативный комментарий получить не удалось. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил.