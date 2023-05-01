01 мая 2023

Челябинец погиб, открывая купальный сезон

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, лето, природа урала, отдых горожан, озеро, водоем, купание
Мужчина погиб на майских праздниках, открыв купальный сезон Фото:

Житель поселка Вязовая (Челябинская область) погиб, открыв купальный сезон. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Местный житель решил открыть купальный сезон на майских праздниках. Он утонул в реке Юрюзань», — рассказал источник.

По данным URA.RU, тело утонувшего мужчину извлекли из воды. Погибшему было 53 года.

Агентство попыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. В ведомстве на звонок не ответили.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель поселка Вязовая (Челябинская область) погиб, открыв купальный сезон. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Местный житель решил открыть купальный сезон на майских праздниках. Он утонул в реке Юрюзань», — рассказал источник. По данным URA.RU, тело утонувшего мужчину извлекли из воды. Погибшему было 53 года. Агентство попыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. В ведомстве на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...