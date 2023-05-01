Челябинец погиб, открывая купальный сезон

02 мая 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Мужчина погиб на майских праздниках, открыв купальный сезон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель поселка Вязовая (Челябинская область) погиб, открыв купальный сезон. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Местный житель решил открыть купальный сезон на майских праздниках. Он утонул в реке Юрюзань», — рассказал источник. По данным URA.RU, тело утонувшего мужчину извлекли из воды. Погибшему было 53 года. Агентство попыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. В ведомстве на звонок не ответили.

Житель поселка Вязовая (Челябинская область) погиб, открыв купальный сезон. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Местный житель решил открыть купальный сезон на майских праздниках. Он утонул в реке Юрюзань», — рассказал источник. По данным URA.RU, тело утонувшего мужчину извлекли из воды. Погибшему было 53 года. Агентство попыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. В ведомстве на звонок не ответили.