Челябинец погиб, открывая купальный сезон

Мужчина погиб на майских праздниках, открыв купальный сезон
Житель поселка Вязовая (Челябинская область) погиб, открыв купальный сезон. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Местный житель решил открыть купальный сезон на майских праздниках. Он утонул в реке Юрюзань», — рассказал источник.
По данным URA.RU, тело утонувшего мужчину извлекли из воды. Погибшему было 53 года.
Агентство попыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. В ведомстве на звонок не ответили.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!