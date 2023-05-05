В Екатеринбурге прокуроры проверят склад с резиной, где возник пожар

05 мая 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

В ходе проверки сотрудниками прокуратуры будет дана оценка действиям должностных лиц организации (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура проверит склады, которые загорелись днем 5 мая в районе Елизавет в Екатеринбурге. На место пожара уже выехали сотрудники ведомства, в том числе заместитель прокурора Чкаловского района Эльдар Ганбаров. Они установят предварительные причины возникновения пожара на территории организации, занимающейся производством пленки. «Прокуратура Чкаловского района города Екатеринбурга организовала проверку в связи с возникновением сегодня, 5 мая 2023 года, около 13 часов крупного пожара на промышленных складах, расположенных на ул. Бисерткая/ ул. Базальтовая», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Ход и результаты надзорных мероприятий находятся на контроле районной прокуратуры. Днем 5 мая в районе Елизавет загорелось два склада, где хранятся горючие жидкости и резина. Пожар удалось локализовать на площади на площади 4000 кв. м. Однако тушение осложнялось удаленностью водоисточников, ветреной погодой, территорию с пожаром пришлось оцепить. Сотрудники свердловского Роспотребнадзора проверят воздух на наличие опасных выбросов.

Прокуратура проверит склады, которые загорелись днем 5 мая в районе Елизавет в Екатеринбурге. На место пожара уже выехали сотрудники ведомства, в том числе заместитель прокурора Чкаловского района Эльдар Ганбаров. Они установят предварительные причины возникновения пожара на территории организации, занимающейся производством пленки. «Прокуратура Чкаловского района города Екатеринбурга организовала проверку в связи с возникновением сегодня, 5 мая 2023 года, около 13 часов крупного пожара на промышленных складах, расположенных на ул. Бисерткая/ ул. Базальтовая», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Ход и результаты надзорных мероприятий находятся на контроле районной прокуратуры. Днем 5 мая в районе Елизавет загорелось два склада, где хранятся горючие жидкости и резина. Пожар удалось локализовать на площади на площади 4000 кв. м. Однако тушение осложнялось удаленностью водоисточников, ветреной погодой, территорию с пожаром пришлось оцепить. Сотрудники свердловского Роспотребнадзора проверят воздух на наличие опасных выбросов.