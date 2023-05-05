В Екатеринбурге прокуроры проверят склад с резиной, где возник пожар

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
В ходе проверки сотрудниками прокуратуры будет дана оценка действиям должностных лиц организации (архивное фото) Фото:

Прокуратура проверит склады, которые загорелись днем 5 мая в районе Елизавет в Екатеринбурге. На место пожара уже выехали сотрудники ведомства, в том числе заместитель прокурора Чкаловского района Эльдар Ганбаров. Они установят предварительные причины возникновения пожара на территории организации, занимающейся производством пленки.

«Прокуратура Чкаловского района города Екатеринбурга организовала проверку в связи с возникновением сегодня, 5 мая 2023 года, около 13 часов крупного пожара на промышленных складах, расположенных на ул. Бисерткая/ ул. Базальтовая», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Ход и результаты надзорных мероприятий находятся на контроле районной прокуратуры.

Днем 5 мая в районе Елизавет загорелось два склада, где хранятся горючие жидкости и резина. Пожар удалось локализовать на площади на площади 4000 кв. м. Однако тушение осложнялось удаленностью водоисточников, ветреной погодой, территорию с пожаром пришлось оцепить. Сотрудники свердловского Роспотребнадзора проверят воздух на наличие опасных выбросов.

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Прокуратура проверит склады, которые загорелись днем 5 мая в районе Елизавет в Екатеринбурге. На место пожара уже выехали сотрудники ведомства, в том числе заместитель прокурора Чкаловского района Эльдар Ганбаров. Они установят предварительные причины возникновения пожара на территории организации, занимающейся производством пленки. «Прокуратура Чкаловского района города Екатеринбурга организовала проверку в связи с возникновением сегодня, 5 мая 2023 года, около 13 часов крупного пожара на промышленных складах, расположенных на ул. Бисерткая/ ул. Базальтовая», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Ход и результаты надзорных мероприятий находятся на контроле районной прокуратуры. Днем 5 мая в районе Елизавет загорелось два склада, где хранятся горючие жидкости и резина. Пожар удалось локализовать на площади на площади 4000 кв. м. Однако тушение осложнялось удаленностью водоисточников, ветреной погодой, территорию с пожаром пришлось оцепить. Сотрудники свердловского Роспотребнадзора проверят воздух на наличие опасных выбросов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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