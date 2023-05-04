04 мая 2023

В МЧС назвали наиболее пожароопасные районы ХМАО

Кондинский район признан самой пожароопасной территорией ХМАО
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Пожар в расселенном доме, в поселке Солнечный. Сургут, мчс, пожар, огонь, тушение пожара
По статистике последних десяти лет, первые ландшафтные пожары в ХМАО зафиксированы в Кондинском районе Фото:
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Наиболее пожароопасным районом ХМАО в МЧС назвали Кондинский, также высок риск возгораний в Советском, Ханты — Мансийском, Нефтеюганском районах, Урае и Югорске. В МЧС агентству пояснили, что чаще пожары случаются в южных областях округа из-за более высокой температуры и раннего таяния снега.

«Основная масса пожаров приходится на Кондинский район, потому он расположен южнее других: по статистике последних десяти лет, первые ландшафтные пожары случаются именно в этой области. Второй класс пожароопасности в настоящее время присвоен территориям Советского, Ханты — Мансийского, Нефтеюганского районов, Урая и Югорска, в остальных частях ХМАО — первый класс, то есть вероятность возникновения пожаров ниже», — сообщили в МЧС.

Всего с начала года на территории ХМАО потушили 25 ландшафтных пожаров, в том числе четыре лесных. Большую часть природных пожаров (23) зафиксировали в Кондинском районе.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление о введении особого противопожарного режима в регионе. Жителям округа запрещено ходить в лес, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.

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Наиболее пожароопасным районом ХМАО в МЧС назвали Кондинский, также высок риск возгораний в Советском, Ханты — Мансийском, Нефтеюганском районах, Урае и Югорске. В МЧС агентству пояснили, что чаще пожары случаются в южных областях округа из-за более высокой температуры и раннего таяния снега. «Основная масса пожаров приходится на Кондинский район, потому он расположен южнее других: по статистике последних десяти лет, первые ландшафтные пожары случаются именно в этой области. Второй класс пожароопасности в настоящее время присвоен территориям Советского, Ханты — Мансийского, Нефтеюганского районов, Урая и Югорска, в остальных частях ХМАО — первый класс, то есть вероятность возникновения пожаров ниже», — сообщили в МЧС. Всего с начала года на территории ХМАО потушили 25 ландшафтных пожаров, в том числе четыре лесных. Большую часть природных пожаров (23) зафиксировали в Кондинском районе. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление о введении особого противопожарного режима в регионе. Жителям округа запрещено ходить в лес, разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.
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