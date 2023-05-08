Военнослужащие, находящиеся в зоне проведения спецоперации, поздравили ветеранов Пермского края с Днем Победы. Видеообращение опубликовано в соцсети.
«Вы совершили невозможное, вы гордо и смело стояли на защите нашей Родины. <…> Спасибо вам за то, что мы живем и можем мечтать. Спасибо вам за пример, которому мы сейчас подражаем», — сказал один из бойцов. Видео выложено в группе «Пермь Активная» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в Перми рядом с воинским кладбищем у памятника «Скорбящая» высадили аллею из рябины и сирени в память о героях времен Великой Отечественной войны. Организаторы утверждают, что в этом году подобные «Сады памяти» должны появиться на территориях всех лесничеств Прикамья.
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