08 мая 2023
07 мая 2023
06 мая 2023

Участники спецоперации поздравили пермских ветеранов с Днем Победы. Видео

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Пермские военнослужащие обратились к землякам с фронта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие, находящиеся в зоне проведения спецоперации, поздравили ветеранов Пермского края с Днем Победы. Видеообращение опубликовано в соцсети.

«Вы совершили невозможное, вы гордо и смело стояли на защите нашей Родины. <…> Спасибо вам за то, что мы живем и можем мечтать. Спасибо вам за пример, которому мы сейчас подражаем», — сказал один из бойцов. Видео выложено в группе «Пермь Активная» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Перми рядом с воинским кладбищем у памятника «Скорбящая» высадили аллею из рябины и сирени в память о героях времен Великой Отечественной войны. Организаторы утверждают, что в этом году подобные «Сады памяти» должны появиться на территориях всех лесничеств Прикамья.

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Военнослужащие, находящиеся в зоне проведения спецоперации, поздравили ветеранов Пермского края с Днем Победы. Видеообращение опубликовано в соцсети. «Вы совершили невозможное, вы гордо и смело стояли на защите нашей Родины. <…> Спасибо вам за то, что мы живем и можем мечтать. Спасибо вам за пример, которому мы сейчас подражаем», — сказал один из бойцов. Видео выложено в группе «Пермь Активная» в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Перми рядом с воинским кладбищем у памятника «Скорбящая» высадили аллею из рябины и сирени в память о героях времен Великой Отечественной войны. Организаторы утверждают, что в этом году подобные «Сады памяти» должны появиться на территориях всех лесничеств Прикамья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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