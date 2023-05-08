Участники спецоперации поздравили пермских ветеранов с Днем Победы. Видео

09 мая 2023 в 07:48 Размер текста - 17 +

Пермские военнослужащие обратились к землякам с фронта Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие, находящиеся в зоне проведения спецоперации, поздравили ветеранов Пермского края с Днем Победы. Видеообращение опубликовано в соцсети. «Вы совершили невозможное, вы гордо и смело стояли на защите нашей Родины. <…> Спасибо вам за то, что мы живем и можем мечтать. Спасибо вам за пример, которому мы сейчас подражаем», — сказал один из бойцов. Видео выложено в группе «Пермь Активная» в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Перми рядом с воинским кладбищем у памятника «Скорбящая» высадили аллею из рябины и сирени в память о героях времен Великой Отечественной войны. Организаторы утверждают, что в этом году подобные «Сады памяти» должны появиться на территориях всех лесничеств Прикамья.

Военнослужащие, находящиеся в зоне проведения спецоперации, поздравили ветеранов Пермского края с Днем Победы. Видеообращение опубликовано в соцсети. «Вы совершили невозможное, вы гордо и смело стояли на защите нашей Родины. <…> Спасибо вам за то, что мы живем и можем мечтать. Спасибо вам за пример, которому мы сейчас подражаем», — сказал один из бойцов. Видео выложено в группе «Пермь Активная» в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Перми рядом с воинским кладбищем у памятника «Скорбящая» высадили аллею из рябины и сирени в память о героях времен Великой Отечественной войны. Организаторы утверждают, что в этом году подобные «Сады памяти» должны появиться на территориях всех лесничеств Прикамья.