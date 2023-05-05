В память о героях ВОВ в Перми высадили рябиновую аллею

Аллея появилась в рамках международной акции «Сады памяти» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В прикамской столице рядом с Воинским кладбищем у памятника «Скорбящая» высадили аллею из рябин и сирени в память о погибших земляках в годы Великой Отечественной войны. По словам организаторов, в этом году подобные «Сады памяти» должны появиться на территориях всех лесничеств региона.

«Сажая деревья мы не только укрепляем нашу окружающую среду, мы высаживаем зеленые памятники. Это дань благодарности тем людям, которые защищали нашу Родину, защищают ее сегодня», — заявил министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович, который принял участие в акции, передает ТАСС.

Ранее администрация Перми опубликовала расписание праздничных мероприятий, которые пройдут в городе 9 мая. День Победы начнется с возложения цветов и военного парада войск Пермского гарнизона. В конце дня пермяков ждет 10-минутный салют, который запустят с правого берега Камы.