Возгорание удалось быстро ликвидировать
В Челябинске в Саду Победы произошел пожар. Из-за короткого замыкание загорелся пристрой к сцене, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
«В хозяйственном блоке (пристрой к сцене) проводились ремонтные работы. По предварительным данным, произошло короткое замыкание электропроводки. Возник пожар», — уточнили в ведомстве.
Возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет. Очевидцы выложили в соцсетях видеозапись инцидента, на которой видно, как горит кирпичное здание.
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