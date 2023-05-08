Пожар произошел в Саду Победы в Челябинске. Видео

09 мая 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Возгорание удалось быстро ликвидировать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в Саду Победы произошел пожар. Из-за короткого замыкание загорелся пристрой к сцене, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «В хозяйственном блоке (пристрой к сцене) проводились ремонтные работы. По предварительным данным, произошло короткое замыкание электропроводки. Возник пожар», — уточнили в ведомстве. Возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет. Очевидцы выложили в соцсетях видеозапись инцидента, на которой видно, как горит кирпичное здание.

В Челябинске в Саду Победы произошел пожар. Из-за короткого замыкание загорелся пристрой к сцене, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «В хозяйственном блоке (пристрой к сцене) проводились ремонтные работы. По предварительным данным, произошло короткое замыкание электропроводки. Возник пожар», — уточнили в ведомстве. Возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет. Очевидцы выложили в соцсетях видеозапись инцидента, на которой видно, как горит кирпичное здание.