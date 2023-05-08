08 мая 2023

Пожар произошел в Саду Победы в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению лесных пожаров и сельскохозяйственных палов. Челябинск, мчс, огонь, лесной пожар, пожароопасный период, ландшафтный пожар, тушение пожаров
Возгорание удалось быстро ликвидировать Фото:

В Челябинске в Саду Победы произошел пожар. Из-за короткого замыкание загорелся пристрой к сцене, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«В хозяйственном блоке (пристрой к сцене) проводились ремонтные работы. По предварительным данным, произошло короткое замыкание электропроводки. Возник пожар», — уточнили в ведомстве.

Возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет. Очевидцы выложили в соцсетях видеозапись инцидента, на которой видно, как горит кирпичное здание.

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В Челябинске в Саду Победы произошел пожар. Из-за короткого замыкание загорелся пристрой к сцене, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «В хозяйственном блоке (пристрой к сцене) проводились ремонтные работы. По предварительным данным, произошло короткое замыкание электропроводки. Возник пожар», — уточнили в ведомстве. Возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет. Очевидцы выложили в соцсетях видеозапись инцидента, на которой видно, как горит кирпичное здание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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