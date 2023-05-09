В СИЗО Златоуста обнаружили труп

В СИЗО №4 в Златоусте (Челябинская область) нашли труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, предварительной причиной смерти является черепно-мозговая травма.
«На теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти является закрытая черепно-мозговая травма», — рассказал источник.
По данным URA.RU, мужчине на момент смерти было 24 года. Его обвиняли в нанесении побоев и угрозах смерти.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по Челябинской области. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе СКР по региону на звонок не ответили.
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