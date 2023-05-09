В СИЗО Златоуста обнаружили труп

10 мая 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Мужчина погиб в своей камере Фото: Анна Майорова © URA.RU В СИЗО №4 в Златоусте (Челябинская область) нашли труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, предварительной причиной смерти является черепно-мозговая травма. «На теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти является закрытая черепно-мозговая травма», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчине на момент смерти было 24 года. Его обвиняли в нанесении побоев и угрозах смерти. URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по Челябинской области. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе СКР по региону на звонок не ответили.

В СИЗО №4 в Златоусте (Челябинская область) нашли труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, предварительной причиной смерти является черепно-мозговая травма. «На теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти является закрытая черепно-мозговая травма», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчине на момент смерти было 24 года. Его обвиняли в нанесении побоев и угрозах смерти. URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по Челябинской области. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе СКР по региону на звонок не ответили.