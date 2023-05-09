09 мая 2023
08 мая 2023

В СИЗО Златоуста обнаружили труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, следственный изолятор, решетки на окнах, тюремная камера
Мужчина погиб в своей камере Фото:

В СИЗО №4 в Златоусте (Челябинская область) нашли труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, предварительной причиной смерти является черепно-мозговая травма.

«На теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти является закрытая черепно-мозговая травма», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчине на момент смерти было 24 года. Его обвиняли в нанесении побоев и угрозах смерти.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по Челябинской области. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе СКР по региону на звонок не ответили.

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В СИЗО №4 в Златоусте (Челябинская область) нашли труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, предварительной причиной смерти является черепно-мозговая травма. «На теле мужчины следов насильственной смерти не обнаружено. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти является закрытая черепно-мозговая травма», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчине на момент смерти было 24 года. Его обвиняли в нанесении побоев и угрозах смерти. URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по Челябинской области. Там сообщили, что уточнят информацию. В пресс-службе СКР по региону на звонок не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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