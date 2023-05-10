В Запорожской области предотвратили покушение на начальника отдела полиции. Видео

10 мая 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Злоумышленник готовил покушения на полицейских Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Запорожской области было предотвращено покушение на начальника отдела полиции. Злоумышленник был задержан, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей правоохранительных органов Запорожской области. <…> Покушение готовил ранее судимый 31-летний гражданин Украины. <…> Целью являлась ликвидация представителей органов государственной власти и правоохранительных органов региона. Первой жертвой злоумышленника должен был стать начальник отдела полиции поселка Кирилловка», — написал Владимир Рогов в telegram-канале . Уточняется, что при задержании преступник оказал вооруженное сопротивление, но был обезоружен сотрудниками спецназа. В доме у задержанного в результате обыска были обнаружены компоненты для создания взрывчатки. Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к совершению теракта». Ранее ФСБ предотвратила теракт против руководства Запорожской АЭС. По данным службы, преступники были агентами Главного управления разведки Минобороны Украины, пишет телеканал 360. Также стало известно о предотвращении теракта в воинской части в Балашихе. В результате было задержано пять человек.

В Запорожской области было предотвращено покушение на начальника отдела полиции. Злоумышленник был задержан, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей правоохранительных органов Запорожской области. <…> Покушение готовил ранее судимый 31-летний гражданин Украины. <…> Целью являлась ликвидация представителей органов государственной власти и правоохранительных органов региона. Первой жертвой злоумышленника должен был стать начальник отдела полиции поселка Кирилловка», — написал Владимир Рогов в telegram-канале. Уточняется, что при задержании преступник оказал вооруженное сопротивление, но был обезоружен сотрудниками спецназа. В доме у задержанного в результате обыска были обнаружены компоненты для создания взрывчатки. Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к совершению теракта». Ранее ФСБ предотвратила теракт против руководства Запорожской АЭС. По данным службы, преступники были агентами Главного управления разведки Минобороны Украины, пишет телеканал 360. Также стало известно о предотвращении теракта в воинской части в Балашихе. В результате было задержано пять человек.