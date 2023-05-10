Депутаты челябинского села добились отставки главы

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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
После ухода с поста Сергея Замятина новые выборы проведут через два месяца Фото:

В селе Орловка Катав-Ивановского района (Челябинская область) глава Сергей Замятин ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил сам отставник. Ухода главы с должности несколько месяцев добивались депутаты сельсовета.

«Написал заявление и ушел по собственному желанию. Полномочия сложил 3 мая. Настроение рабочее, здоровье есть», — рассказал URA.RU Замятин.

Причиной конфликта главы населенного пункта с местным депутатским корпусом стали вопросы благоустройства. Высказывались нарекания по поводу выкопанных канав ливневой канализации и засыпанного детского пляжа. Также три человека, занимавшихся уборкой снега в зимнее время, не получили всей оплаты, на которую рассчитывали. И это стало предметом широкого обсуждения в Орловке.

В настоящее время назначили и. о. главы поселка. Его обязанности приняла на себя председатель сельсовета Лидия Утенкова. Пост ей предстоит занимать два месяца, пока будут идти выдвижение кандидатов и выборы и голосование. Из выдвинувшихся кандидатур главу выберет действующий депутатский корпус.

Замятин возглавил администрацию Орловки в марте 2022 года, а до мая 2018 года являлся главой Юрюзани. Возникший затем конфликт с депутатами власти района пытались погасить, но успеха не достигли.

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В селе Орловка Катав-Ивановского района (Челябинская область) глава Сергей Замятин ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил сам отставник. Ухода главы с должности несколько месяцев добивались депутаты сельсовета. «Написал заявление и ушел по собственному желанию. Полномочия сложил 3 мая. Настроение рабочее, здоровье есть», — рассказал URA.RU Замятин. Причиной конфликта главы населенного пункта с местным депутатским корпусом стали вопросы благоустройства. Высказывались нарекания по поводу выкопанных канав ливневой канализации и засыпанного детского пляжа. Также три человека, занимавшихся уборкой снега в зимнее время, не получили всей оплаты, на которую рассчитывали. И это стало предметом широкого обсуждения в Орловке. В настоящее время назначили и. о. главы поселка. Его обязанности приняла на себя председатель сельсовета Лидия Утенкова. Пост ей предстоит занимать два месяца, пока будут идти выдвижение кандидатов и выборы и голосование. Из выдвинувшихся кандидатур главу выберет действующий депутатский корпус. Замятин возглавил администрацию Орловки в марте 2022 года, а до мая 2018 года являлся главой Юрюзани. Возникший затем конфликт с депутатами власти района пытались погасить, но успеха не достигли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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