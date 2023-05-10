Депутаты челябинского села добились отставки главы

После ухода с поста Сергея Замятина новые выборы проведут через два месяца Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В селе Орловка Катав-Ивановского района (Челябинская область) глава Сергей Замятин ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил сам отставник. Ухода главы с должности несколько месяцев добивались депутаты сельсовета.

«Написал заявление и ушел по собственному желанию. Полномочия сложил 3 мая. Настроение рабочее, здоровье есть», — рассказал URA.RU Замятин.

Причиной конфликта главы населенного пункта с местным депутатским корпусом стали вопросы благоустройства. Высказывались нарекания по поводу выкопанных канав ливневой канализации и засыпанного детского пляжа. Также три человека, занимавшихся уборкой снега в зимнее время, не получили всей оплаты, на которую рассчитывали. И это стало предметом широкого обсуждения в Орловке.

В настоящее время назначили и. о. главы поселка. Его обязанности приняла на себя председатель сельсовета Лидия Утенкова. Пост ей предстоит занимать два месяца, пока будут идти выдвижение кандидатов и выборы и голосование. Из выдвинувшихся кандидатур главу выберет действующий депутатский корпус.

Замятин возглавил администрацию Орловки в марте 2022 года, а до мая 2018 года являлся главой Юрюзани. Возникший затем конфликт с депутатами власти района пытались погасить, но успеха не достигли.