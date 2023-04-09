Депутаты Орловки потребовали отправить Сергея Замятина в отставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Орловского поселения Катав-Ивановского района (Челябинская область) потребовали снятия с должности главы Сергея Замятина. Как URA.RU рассказал депутат сельсовета Алексей Абрамов, первоначально депутаты в знак протеста намеревались сами сложить полномочия.

«Мы призвал районные власти нас услышать и отправить в отставку главу поселения Сергея Замятина. Жители недовольны его действиями, и взаимопонимания найти не удалось. От сложения своих полномочий отказались, так как трудней будет бороться с Замятиным», — пояснил URA.RU Абрамов.

Кроме районных властей, депутаты обратились в Контрольно-счетную палату района с просьбой проверить финансово-хозяйственную деятельность главы. Претензий накопилось несколько. Жителей с депутатами не устраивают работы по благоустройству. Как рассказал Абрамов, вместо отсыпки улиц Замятин распорядился раскопать канавы возле жилых домов, а землю свалил на место детского пляжа возле реки. Чашу терпения переполнило, когда глава лично пообещал двум нанятым с ноября по март трактористам платить по 25 тысяч ежемесячно, но в итоге те недосчитались совокупно 50 тысяч рублей.

Замятин пояснил URA.RU, что, со слов подрядчика, работникам отказались платить за середину марта, когда стояло тепло, и очисткой снега заниматься не пришлось. Глава поселения не знает подробностей претензий к нему, так как третью неделю находится в отпуске. На 11 апреля первая замглавы района Галина Мигранова, которая 4 апреля встретилась с сельскими депутатами, вызвала Замятина в администрацию.

«Соберу все стороны. Замятин ответит на претензии жителей. Я в курсе нареканий, которые высказывались осенью 2022 года. С приходом весны пришла пора исправить дефекты благоустройства и вывезти, при необходимости, отвалы с берега реки. Но вероятность ухода главы поселения в отставку не исключаю», — прокомментировала URA.RU Мигранова.

В Орловке проживает около 450 жителей, летом с дачниками — тысяча. Замятин был выбран на должность главы поселения в марте 2022 года. Ранее он являлся главой Юрюзани, но в мае 2018 года после неудовлетворительной оценки работы со стороны депутатского корпуса города вынужден был уйти в отставку.

По распоряжению Сергея Замятина ливневки выкопали прямо перед домами жителей Фото: Алексей Абрамов

Землю со всего села вывезли и высыпали на месте детского пляжа Фото: Алексей Абрамов