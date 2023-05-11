Mash: ФНС проверит Алсу

Банковские счета Алсу были заблокированы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена проверить российскую певицу Алсу Абрамову. Причиной тому стало концертное агентство звезды, которое с 2020 года не проявляет никакой активности. Об этом написали в telegram-канале Mash. До этого налоговая служба занималась проверкой автора «Марафона желаний» Елены Блиновской, блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), а также блогера Ольгу Нечаеву из-за подозрений в неуплате налогов.

«После Блиновской, Лерчек и Нечаевой ФНС добралась и до певиц. В этот раз — Алсу. А если точнее — до ее концертного агентства ООО „Эксклюзив Арт“, которое второй год показывало нулевую активность», — указали в telegram-канале.

Уточняется, что с 2020 года агентство певицы, через которое должны проходить все денежные операции, отчитывается о нулевом балансе. Поэтому счета артистки были заблокированы, также Алсу попросили разъяснить ситуацию.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании на белорусской границе блогера и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской. До этого на нее завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Позже стало известно, что ФНС создала отдел для проверки блогеров, которые зарабатывают более 50 миллионов рублей в год.

URA.RU направило запрос в Федеральную налоговую службу для уточнения информации. Ответа пока не последовало.