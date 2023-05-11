11 мая 2023

Начальник полиции задержал виновника пожара в садах Озерска

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в садовом товариществе Южный. Екатеринбург, тушение пожара, пожарные, пожар в саду, горит дача
Пожар быстро распространился по сухой траве и камышам Фото:

В Озерске Челябинской области начальник полиции задержал виновника пожара, из-за действий которого сгорели десятки садовых участков с домами и постройками. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Проведением оперативно-розыскных мероприятий руководил лично начальник УМВД полковник полиции Кирилла Черепенькин. В результате принятых мер и проделанной аналитической работы был установлен 48-летний местный житель, причастный к произошедшему пожару. Мужчина был задержан и доставлен в УМВД для дальнейшего разбирательства», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Полицейские установили, что озерчанин производил на участке строительные работы с использованием сварочного аппарата, от неосторожных действий с которым произошло возгорание. Своими силами потушить быстро распространяющийся пожар он не смог. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены органы госпожнадзора для привлечения его к ответственности.

Ранее стало известно о крупном пожаре в СНТ №5. Очевидцы сообщили, что пожар перешел на участки со стороны камышей. На пожар в СНТ №5 выехал прокурор Озерска. На фото, предоставленных прокуратурой региона, строения сгорели полностью.

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В Озерске Челябинской области начальник полиции задержал виновника пожара, из-за действий которого сгорели десятки садовых участков с домами и постройками. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Проведением оперативно-розыскных мероприятий руководил лично начальник УМВД полковник полиции Кирилла Черепенькин. В результате принятых мер и проделанной аналитической работы был установлен 48-летний местный житель, причастный к произошедшему пожару. Мужчина был задержан и доставлен в УМВД для дальнейшего разбирательства», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Полицейские установили, что озерчанин производил на участке строительные работы с использованием сварочного аппарата, от неосторожных действий с которым произошло возгорание. Своими силами потушить быстро распространяющийся пожар он не смог. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены органы госпожнадзора для привлечения его к ответственности. Ранее стало известно о крупном пожаре в СНТ №5. Очевидцы сообщили, что пожар перешел на участки со стороны камышей. На пожар в СНТ №5 выехал прокурор Озерска. На фото, предоставленных прокуратурой региона, строения сгорели полностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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