Начальник полиции задержал виновника пожара в садах Озерска

Пожар быстро распространился по сухой траве и камышам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Озерске Челябинской области начальник полиции задержал виновника пожара, из-за действий которого сгорели десятки садовых участков с домами и постройками. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Проведением оперативно-розыскных мероприятий руководил лично начальник УМВД полковник полиции Кирилла Черепенькин. В результате принятых мер и проделанной аналитической работы был установлен 48-летний местный житель, причастный к произошедшему пожару. Мужчина был задержан и доставлен в УМВД для дальнейшего разбирательства», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Полицейские установили, что озерчанин производил на участке строительные работы с использованием сварочного аппарата, от неосторожных действий с которым произошло возгорание. Своими силами потушить быстро распространяющийся пожар он не смог. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены органы госпожнадзора для привлечения его к ответственности.

Ранее стало известно о крупном пожаре в СНТ №5. Очевидцы сообщили, что пожар перешел на участки со стороны камышей. На пожар в СНТ №5 выехал прокурор Озерска. На фото, предоставленных прокуратурой региона, строения сгорели полностью.