Пресс-служба прокуратуры поделилась кадрами последствий от пожара в СНТ Озерска (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура региона организовала проверку по факту возгорания на территории садов. На фото, предоставленных пресс-службой, объекты в виде садовых домов, теплиц и построек сгорели до основания и каркасов.

«Позвонила в МЧС: помощь волонтеров сейчас не требуется. Работает много техники и пожарных. Очень просят не приезжать — это будет риск для людей и помеха в работе. Если потребуется помощь, объявят!», — рассказывает Эллочка Ш. в паблике «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте».

В ГУ МЧС уточнили, что предметом горения стал камыш. Читатель URA.RU поделился видео с места пожара. Прокурор Озерска приехал в СНТ для координации действий оперативников.

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