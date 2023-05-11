Прокуратура региона организовала проверку по факту возгорания на территории садов. На фото, предоставленных пресс-службой, объекты в виде садовых домов, теплиц и построек сгорели до основания и каркасов.
«Позвонила в МЧС: помощь волонтеров сейчас не требуется. Работает много техники и пожарных. Очень просят не приезжать — это будет риск для людей и помеха в работе. Если потребуется помощь, объявят!», — рассказывает Эллочка Ш. в паблике «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте».
В ГУ МЧС уточнили, что предметом горения стал камыш. Читатель URA.RU поделился видео с места пожара. Прокурор Озерска приехал в СНТ для координации действий оперативников.
Прокуратура проверит факт возгорания в СНТ-5
фото: прокуратура Челябинской области
Во время пожара пострадали садовые постройки
фото: прокуратура Челябинской области
Силы огнеборцев брошены на ликвидацию возгораний
фото: прокуратура Челябинской области
Пожар возник рядом с озером Большая Налога
фото: прокуратура Челябинской области
Пострадавшие граждане могут обратиться в прокуратуру Озерска за правовой помощью по адресу ведомства или телефонам 8(35130)2-53-75, 8(35130)2-32-36
Прокуратура региона организовала проверку по факту возгорания на территории садов. На фото, предоставленных пресс-службой, объекты в виде садовых домов, теплиц и построек сгорели до основания и каркасов. «Позвонила в МЧС: помощь волонтеров сейчас не требуется. Работает много техники и пожарных. Очень просят не приезжать — это будет риск для людей и помеха в работе. Если потребуется помощь, объявят!», — рассказывает Эллочка Ш. в паблике «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте». В ГУ МЧС уточнили, что предметом горения стал камыш. Читатель URA.RU поделился видео с места пожара. Прокурор Озерска приехал в СНТ для координации действий оперативников.