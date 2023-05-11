В садах Озерска сгорели дома и теплицы. Фото

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ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область, сгоревший дом, пожар в частном доме, пожар в деревне
Пресс-служба прокуратуры поделилась кадрами последствий от пожара в СНТ Озерска (архивное фото) Фото:

Прокуратура региона организовала проверку по факту возгорания на территории садов. На фото, предоставленных пресс-службой, объекты в виде садовых домов, теплиц и построек сгорели до основания и каркасов.

«Позвонила в МЧС: помощь волонтеров сейчас не требуется. Работает много техники и пожарных. Очень просят не приезжать — это будет риск для людей и помеха в работе. Если потребуется помощь, объявят!», — рассказывает Эллочка Ш. в паблике «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте».

В ГУ МЧС уточнили, что предметом горения стал камыш. Читатель URA.RU поделился видео с места пожара. Прокурор Озерска приехал в СНТ для координации действий оперативников.

Прокуратура проверит факт возгорания в СНТ-5
Прокуратура проверит факт возгорания в СНТ-5
Во время пожара пострадали садовые постройки
Во время пожара пострадали садовые постройки
Силы огнеборцев брошены на ликвидацию возгораний
Силы огнеборцев брошены на ликвидацию возгораний
Пожар возник рядом с озером Большая Налога
Пожар возник рядом с озером Большая Налога
Пострадавшие граждане могут обратиться в прокуратуру Озерска за правовой помощью по адресу ведомства или телефонам 8(35130)2-53-75, 8(35130)2-32-36
Пострадавшие граждане могут обратиться в прокуратуру Озерска за правовой помощью по адресу ведомства или телефонам 8(35130)2-53-75, 8(35130)2-32-36

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Прокуратура региона организовала проверку по факту возгорания на территории садов. На фото, предоставленных пресс-службой, объекты в виде садовых домов, теплиц и построек сгорели до основания и каркасов. «Позвонила в МЧС: помощь волонтеров сейчас не требуется. Работает много техники и пожарных. Очень просят не приезжать — это будет риск для людей и помеха в работе. Если потребуется помощь, объявят!», — рассказывает Эллочка Ш. в паблике «Подслушано в Озерске» в соцсети «ВКонтакте». В ГУ МЧС уточнили, что предметом горения стал камыш. Читатель URA.RU поделился видео с места пожара. Прокурор Озерска приехал в СНТ для координации действий оперативников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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