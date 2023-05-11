Пострадавшие от пожара могут обратиться в прокуратуру Озерска за правовой помощью
На пожар в СНТ №5 Озерска Челябинской области выехал прокурор города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратурой области организована проверка по факту возгорания на территории СНТ-5 Озерска. Прокурор ЗАТО Сергей Волков выехал с целью координации действий оперативных служб», — сообщили в ведомстве.
Пожар возник в садах у озера Большая Нанога. Очевидцы отметили стены дыма, надвигающиеся на сады. В ГУ МЧС уточнили, что на месте горит камыш.
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