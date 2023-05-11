На пожар в Озерске выехал прокурор. Видео

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Пресс-конференция Александра Кондратьева, прокурора Челябинской области. Челябинск, прокурор, погон прокурора, старший советник юстиции
Пострадавшие от пожара могут обратиться в прокуратуру Озерска за правовой помощью Фото:

На пожар в СНТ №5 Озерска Челябинской области выехал прокурор города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратурой области организована проверка по факту возгорания на территории СНТ-5 Озерска. Прокурор ЗАТО Сергей Волков выехал с целью координации действий оперативных служб», — сообщили в ведомстве.

Пожар возник в садах у озера Большая Нанога. Очевидцы отметили стены дыма, надвигающиеся на сады. В ГУ МЧС уточнили, что на месте горит камыш.

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На пожар в СНТ №5 Озерска Челябинской области выехал прокурор города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратурой области организована проверка по факту возгорания на территории СНТ-5 Озерска. Прокурор ЗАТО Сергей Волков выехал с целью координации действий оперативных служб», — сообщили в ведомстве. Пожар возник в садах у озера Большая Нанога. Очевидцы отметили стены дыма, надвигающиеся на сады. В ГУ МЧС уточнили, что на месте горит камыш.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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