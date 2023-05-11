На пожар в Озерске выехал прокурор. Видео

11 мая 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

Пострадавшие от пожара могут обратиться в прокуратуру Озерска за правовой помощью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На пожар в СНТ №5 Озерска Челябинской области выехал прокурор города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратурой области организована проверка по факту возгорания на территории СНТ-5 Озерска. Прокурор ЗАТО Сергей Волков выехал с целью координации действий оперативных служб», — сообщили в ведомстве. Пожар возник в садах у озера Большая Нанога. Очевидцы отметили стены дыма, надвигающиеся на сады. В ГУ МЧС уточнили, что на месте горит камыш.

На пожар в СНТ №5 Озерска Челябинской области выехал прокурор города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратурой области организована проверка по факту возгорания на территории СНТ-5 Озерска. Прокурор ЗАТО Сергей Волков выехал с целью координации действий оперативных служб», — сообщили в ведомстве. Пожар возник в садах у озера Большая Нанога. Очевидцы отметили стены дыма, надвигающиеся на сады. В ГУ МЧС уточнили, что на месте горит камыш.