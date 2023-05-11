Власти Соликамска объяснили, почему горожанам приходится ездить на старых автобусах

Власти Соликамска заступились за предпринимателей, автобусами которых недовольны горожане

12 мая 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Жители Соликамска недовольны состоянием автобусов, расписанием и повышением платы за проезд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Соликамске Пермского края горожане подвергли критике ситуацию с работой общественного транспорта. По их словам, автобусы находятся в плачевном техническом состоянии и далеко не всегда следуют расписанию. Анонимный пост опубликован в паблике «Подслушано Соликамск» соцсети «ВКонтакте». С автором согласились многие горожане. В мэрии URA.RU заявили, что транспорт в городе обновляется исходя из экономических возможностей предпринимателей, обслуживающих маршруты. «Я вот ничего не понимаю про автобусы. Что происходит? То 17-й маршрут не дождешься то 23 маршрут! Плату [за проезд] подняли, а автобусы ходить перестали, а если ходят, то совсем утиль! Администрация, решите вопрос!», — написано в паблике. Жительница города Мария Герасимова заочно согласилась с автором поста. В комментариях она написала, что новые автобусы, которые возят пассажиров в микрорайон Клестовка, «можно пересчитать по пальцам» Оксана Рослякова в свою очередь отметила, что не соблюдают расписание и автобусы, следующие по 14-му маршруту. «Зато плату за проезд поднимают стабильно», — заметила горожанка. В администрации Соликамска URA.RU пояснили, что перевозчики обновляют подвижной состав «исходя из экономического положения отдельного автотранспортного предприятия». А проезд в общественном транспорте пришлось повысить, чтобы отрасль оставалась рентабельной «43% от общего числа пассажирского транспорта используемого в Соликамском округе обновлено (со сроком эксплуатации менее 5 лет). В действовавшем ранее тарифе на пассажирские перевозки была заложена нулевая рентабельность. Сейчас она заложена в тариф. Это одна из причин повышения тарифа», — отметили в пресс-службе мэрии. Также в городской управе добавили, что «по каждому выявленному факту несоблюдения графика перевозчиком специалистами администрации ведется претензионная работа». В 2022 году власти Соликамска дважды повышали стоимость проезда в транспорте: с 24 до 27, а затем — до 30 рублей. Весной этого года проезд в автобусах повысился до 35 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Соликамске Пермского края горожане подвергли критике ситуацию с работой общественного транспорта. По их словам, автобусы находятся в плачевном техническом состоянии и далеко не всегда следуют расписанию. Анонимный пост опубликован в паблике «Подслушано Соликамск» соцсети «ВКонтакте». С автором согласились многие горожане. В мэрии URA.RU заявили, что транспорт в городе обновляется исходя из экономических возможностей предпринимателей, обслуживающих маршруты. «Я вот ничего не понимаю про автобусы. Что происходит? То 17-й маршрут не дождешься то 23 маршрут! Плату [за проезд] подняли, а автобусы ходить перестали, а если ходят, то совсем утиль! Администрация, решите вопрос!», — написано в паблике. Жительница города Мария Герасимова заочно согласилась с автором поста. В комментариях она написала, что новые автобусы, которые возят пассажиров в микрорайон Клестовка, «можно пересчитать по пальцам» Оксана Рослякова в свою очередь отметила, что не соблюдают расписание и автобусы, следующие по 14-му маршруту. «Зато плату за проезд поднимают стабильно», — заметила горожанка. В администрации Соликамска URA.RU пояснили, что перевозчики обновляют подвижной состав «исходя из экономического положения отдельного автотранспортного предприятия». А проезд в общественном транспорте пришлось повысить, чтобы отрасль оставалась рентабельной «43% от общего числа пассажирского транспорта используемого в Соликамском округе обновлено (со сроком эксплуатации менее 5 лет). В действовавшем ранее тарифе на пассажирские перевозки была заложена нулевая рентабельность. Сейчас она заложена в тариф. Это одна из причин повышения тарифа», — отметили в пресс-службе мэрии. Также в городской управе добавили, что «по каждому выявленному факту несоблюдения графика перевозчиком специалистами администрации ведется претензионная работа». В 2022 году власти Соликамска дважды повышали стоимость проезда в транспорте: с 24 до 27, а затем — до 30 рублей. Весной этого года проезд в автобусах повысился до 35 рублей.