В Челябинск не пропустили 84 тысячи банок рыбных консервов из Казахстана

12 мая 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Консервы пытались провезти по поддельным сертификатам Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU На таможне «Бугристое» Челябинской области запретили ввоз 84 тысяч банок рыбных консервов из Казахстана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На КПП „Бугристое“ остановлен автомобиль, в котором из Казахстана ввозили 18,2 тонны консервов рыбных. В их числе 84 тысячи банок „Килька в томатном соусе“ и „Шпроты в масле“. Сертификат на продукцию выдан ветврачом „Симферопольского районного ВЛПЦ“ (Крым)», — сообщили в ведомстве. Сертификат оказался поддельным. Бланк утерян, а ветврач не работает ни в одной ветслужбе Крыма. По сертификату груз следовал из Крыма в Таджикистан, но в накладной указан отправитель из Орска. О задержании груза уведомлена Челябинская таможня Уральского таможенного управления. Сейчас автомобиль с консервами находится на складе временного хранения.

На таможне «Бугристое» Челябинской области запретили ввоз 84 тысяч банок рыбных консервов из Казахстана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На КПП „Бугристое“ остановлен автомобиль, в котором из Казахстана ввозили 18,2 тонны консервов рыбных. В их числе 84 тысячи банок „Килька в томатном соусе“ и „Шпроты в масле“. Сертификат на продукцию выдан ветврачом „Симферопольского районного ВЛПЦ“ (Крым)», — сообщили в ведомстве. Сертификат оказался поддельным. Бланк утерян, а ветврач не работает ни в одной ветслужбе Крыма. По сертификату груз следовал из Крыма в Таджикистан, но в накладной указан отправитель из Орска. О задержании груза уведомлена Челябинская таможня Уральского таможенного управления. Сейчас автомобиль с консервами находится на складе временного хранения.