В Челябинск не пропустили 84 тысячи банок рыбных консервов из Казахстана

На таможне «Бугристое» Челябинской области запретили ввоз 84 тысяч банок рыбных консервов из Казахстана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«На КПП „Бугристое“ остановлен автомобиль, в котором из Казахстана ввозили 18,2 тонны консервов рыбных. В их числе 84 тысячи банок „Килька в томатном соусе“ и „Шпроты в масле“. Сертификат на продукцию выдан ветврачом „Симферопольского районного ВЛПЦ“ (Крым)», — сообщили в ведомстве.
Сертификат оказался поддельным. Бланк утерян, а ветврач не работает ни в одной ветслужбе Крыма. По сертификату груз следовал из Крыма в Таджикистан, но в накладной указан отправитель из Орска.
О задержании груза уведомлена Челябинская таможня Уральского таможенного управления. Сейчас автомобиль с консервами находится на складе временного хранения.
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