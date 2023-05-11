11 мая 2023

В Челябинск не пропустили 84 тысячи банок рыбных консервов из Казахстана

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство рыбных консерв. Салехард, продукты, консервы рыбные, питание, консервная банка
Консервы пытались провезти по поддельным сертификатам Фото:

На таможне «Бугристое» Челябинской области запретили ввоз 84 тысяч банок рыбных консервов из Казахстана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«На КПП „Бугристое“ остановлен автомобиль, в котором из Казахстана ввозили 18,2 тонны консервов рыбных. В их числе 84 тысячи банок „Килька в томатном соусе“ и „Шпроты в масле“. Сертификат на продукцию выдан ветврачом „Симферопольского районного ВЛПЦ“ (Крым)», — сообщили в ведомстве.

Сертификат оказался поддельным. Бланк утерян, а ветврач не работает ни в одной ветслужбе Крыма. По сертификату груз следовал из Крыма в Таджикистан, но в накладной указан отправитель из Орска.

О задержании груза уведомлена Челябинская таможня Уральского таможенного управления. Сейчас автомобиль с консервами находится на складе временного хранения.

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На таможне «Бугристое» Челябинской области запретили ввоз 84 тысяч банок рыбных консервов из Казахстана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На КПП „Бугристое“ остановлен автомобиль, в котором из Казахстана ввозили 18,2 тонны консервов рыбных. В их числе 84 тысячи банок „Килька в томатном соусе“ и „Шпроты в масле“. Сертификат на продукцию выдан ветврачом „Симферопольского районного ВЛПЦ“ (Крым)», — сообщили в ведомстве. Сертификат оказался поддельным. Бланк утерян, а ветврач не работает ни в одной ветслужбе Крыма. По сертификату груз следовал из Крыма в Таджикистан, но в накладной указан отправитель из Орска. О задержании груза уведомлена Челябинская таможня Уральского таможенного управления. Сейчас автомобиль с консервами находится на складе временного хранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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