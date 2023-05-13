Чем известен Эдуард Сагалаев

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Сагалаев умер на 77-м году жизни Фото:

Сегодня скончался телеведущий, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. URA.RU рассказывает, чем он был известен.

  • Эдуард Сагалаев родился 3 октября 1946 года в Самарканде в Узбекистане. Окончил филологический факультет Самаркандского государственного университета в 1967 году.
  • В 1960-х годах работал в Самарканде диктором в комитете по радиовещанию и телевидению. С 1969 по 1972 годы работал редактором в газете «Ленинский путь».
  • После переезда в Москву в 1973 году занимал должность инструктора отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ. В 1980—1984 годах работал главным редактором на радио «Юность».
  • В качестве автора и ведущего принимал участие в создании передач «Взгляд», «Мир и молодежь» и «12-й этаж». В 1988—1990 годах возглавлял главную редакцию информации Гостелерадио. Был главным редактором информационной программы «Время».
  • В 1991 году был избран председателем совета Союза журналистов СССР. Избран народным депутатом СССР.
  • В 1992—2001 годах занимал должность председателя совета директоров первого российского частного телеканала «ТВ-6».
  • В 1995 году создал и возглавил Национальную ассоциацию телерадиовещателей. В 1999 году являлся зампредом совета директоров Общественного российского телевидения.
  • Основал в 2001 году «Фонд развития телерадиовещания, электронных СМИ и интернет-технологий». Входил в состав Общественной палаты РФ.
  • Автор книги «Когда журналисты были свободны». Создал цикл документальных фильмов «Мистические путешествия», «Оптина пустынь. Воины Господа», «Индийские йоги среди нас и мы среди них».
  • Заслуженный журналист Российской Федерации. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней и орденом Дружбы. Обладатель специального приза ТЭФИ.

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев скончался сегодня, 13 мая. Ему было 76 лет.

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Сегодня скончался телеведущий, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. URA.RU рассказывает, чем он был известен. Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев скончался сегодня, 13 мая. Ему было 76 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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