В Госдуме предложили ввести новые выплаты для молодых мам

Депутат Буцкая предложила финансово стимулировать женщин рожать первого ребенка до 27 лет

14 мая 2023 в 23:50 Размер текста - 17 +

Татьяна Буцкая: многие механизмы поддержки многодетных семей требуют доработки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Международный день семьи, который во всем мире отмечают 15 мая, россиянам напомнили о существующей системе выплат и льгот, которые они могут получить от государства. Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая уверена, что для роста демографии нужно поощрять молодых мам. «Возможно, имеет смысл простимулировать рождение первого ребенка в определенной возрастной категории матери — до 25 или 27 лет. Когда рождается первый ребенок в возрасте 40-45 лет, говорить о большой семье достаточно сложно», — отметила Татьяна Буцкая в интервью «Парламентской газете». Депутат отметила, что с 2023 года, семьям с тремя и более детьми и низкими доходами выплачивается единое пособие. В отдельных регионах при рождении третьего ребенка есть единовременная выплата. Помимо этого, многодетные семьи имеют право на получение земельного участка, а также могут решить жилищный вопрос, воспользовавшись льготной ипотекой. Буцкая также напомнила, что многодетные мамы могут досрочно выйти на пенсию. Ранее Татьяна Буцкая предложила давать семьям бесплатные наборы для школы и садика. Государство может помочь собрать детей в школу и детский сад, заказывая специальные наборы у местных производителей. В настоящее время такая поддержка существует только для многодетных семей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Международный день семьи, который во всем мире отмечают 15 мая, россиянам напомнили о существующей системе выплат и льгот, которые они могут получить от государства. Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая уверена, что для роста демографии нужно поощрять молодых мам. «Возможно, имеет смысл простимулировать рождение первого ребенка в определенной возрастной категории матери — до 25 или 27 лет. Когда рождается первый ребенок в возрасте 40-45 лет, говорить о большой семье достаточно сложно», — отметила Татьяна Буцкая в интервью «Парламентской газете». Депутат отметила, что с 2023 года, семьям с тремя и более детьми и низкими доходами выплачивается единое пособие. В отдельных регионах при рождении третьего ребенка есть единовременная выплата. Помимо этого, многодетные семьи имеют право на получение земельного участка, а также могут решить жилищный вопрос, воспользовавшись льготной ипотекой. Буцкая также напомнила, что многодетные мамы могут досрочно выйти на пенсию. Ранее Татьяна Буцкая предложила давать семьям бесплатные наборы для школы и садика. Государство может помочь собрать детей в школу и детский сад, заказывая специальные наборы у местных производителей. В настоящее время такая поддержка существует только для многодетных семей.