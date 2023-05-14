В Госдуме предложили ввести новые выплаты для молодых мам

В Международный день семьи, который во всем мире отмечают 15 мая, россиянам напомнили о существующей системе выплат и льгот, которые они могут получить от государства. Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая уверена, что для роста демографии нужно поощрять молодых мам.
«Возможно, имеет смысл простимулировать рождение первого ребенка в определенной возрастной категории матери — до 25 или 27 лет. Когда рождается первый ребенок в возрасте 40-45 лет, говорить о большой семье достаточно сложно», — отметила Татьяна Буцкая в интервью «Парламентской газете».
Депутат отметила, что с 2023 года, семьям с тремя и более детьми и низкими доходами выплачивается единое пособие. В отдельных регионах при рождении третьего ребенка есть единовременная выплата. Помимо этого, многодетные семьи имеют право на получение земельного участка, а также могут решить жилищный вопрос, воспользовавшись льготной ипотекой. Буцкая также напомнила, что многодетные мамы могут досрочно выйти на пенсию.
Ранее Татьяна Буцкая предложила давать семьям бесплатные наборы для школы и садика. Государство может помочь собрать детей в школу и детский сад, заказывая специальные наборы у местных производителей. В настоящее время такая поддержка существует только для многодетных семей.
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