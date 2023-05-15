Пользователи Twitter придумали новый праздник после турне Зеленского по Европе

16 мая 2023 в 03:55 Размер текста - 17 +

Турне Владимира Зеленского по странам Европы придумали название — День коррупции Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пользователи Twitter придумали новый праздник после окончания турне президента Украины Владимира Зеленского по Европе — День коррупции. Они подвергли критике его путешествие, целью которой являлось получение средств для страны. «Дорогой день коррупции, это была долгая зарубежная поездка в Евросоюз, они чествовали меня как национального героя и набили мои карманы деньгами, лучшая поездка в моей жизни», — подверг иронии поездку Зеленского один из пользователей Twitter, пишет РИА Новости. «Тратим впустую деньги наших налогоплательщиков, в то время как у нас инфляция», — добавил другой участник дискуссии. По мнению некоторых пользователей, поездка Зеленского по европейским странам является фарсом, который он не сможет поддерживать вечно. «Ты не сможешь поддерживать этот фарс вечно», — подчеркнул этот комментатор. «Ясно то, что США ведут прокси-войну против России, а ты пытаешь заставить ЕС, к которому, как ты говоришь, хочешь присоединиться, платить за это», — подытожили пользователи соцсети. Зеленский прибыл в Италию 13 мая для встречи с властями страны, а затем посетил Германию, Францию и Великобританию. Он написал в своем Twitter, что «возвращается домой с новыми пакетами военной помощи.

Пользователи Twitter придумали новый праздник после окончания турне президента Украины Владимира Зеленского по Европе — День коррупции. Они подвергли критике его путешествие, целью которой являлось получение средств для страны. «Дорогой день коррупции, это была долгая зарубежная поездка в Евросоюз, они чествовали меня как национального героя и набили мои карманы деньгами, лучшая поездка в моей жизни», — подверг иронии поездку Зеленского один из пользователей Twitter, пишет РИА Новости. «Тратим впустую деньги наших налогоплательщиков, в то время как у нас инфляция», — добавил другой участник дискуссии. По мнению некоторых пользователей, поездка Зеленского по европейским странам является фарсом, который он не сможет поддерживать вечно. «Ты не сможешь поддерживать этот фарс вечно», — подчеркнул этот комментатор. «Ясно то, что США ведут прокси-войну против России, а ты пытаешь заставить ЕС, к которому, как ты говоришь, хочешь присоединиться, платить за это», — подытожили пользователи соцсети. Зеленский прибыл в Италию 13 мая для встречи с властями страны, а затем посетил Германию, Францию и Великобританию. Он написал в своем Twitter, что «возвращается домой с новыми пакетами военной помощи.