Зеленский пожаловался на отсутствие дальнобойных ракет 14 мая 2023 в 07:53 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не хватает дальнобойных ракет Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина испытывает нехватку ракет дальнобойных ракет для успешного проведения контрнаступления. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. «Но нам нужно будет сделать это (провести контрнаступление — прим. URA.RU) с ракетами и системами большой дальности», — рассказал Владимир Зеленский в интервью американской газете The Washington Post. В беседе с журналистами украинский президент выразил непонимание, прочему Запад не спешит с поставками дальнобойного вооружения. При этом он подчеркнул, что Киев не планирует использовать дальнобойные ракеты для атаки по российской территории. Владимир Зеленский прибыл в Италию 13 мая для встречи с итальянским лидером Серджо Маттареллой и с Папой Римским Франциском. После его визита итальянцы устроили митинг, выступая против военной поддержки Украины. При этом Зеленский заявлял, что ему не нужны посредники для преодоления кризиса на Украине, сообщает Nation news.14 мая президент Украины заявил о своем визите в Берлин, передает телеканал 360. Украина испытывает нехватку ракет дальнобойных ракет для успешного проведения контрнаступления. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. «Но нам нужно будет сделать это (провести контрнаступление — прим. URA.RU) с ракетами и системами большой дальности», — рассказал Владимир Зеленский в интервью американской газете The Washington Post. В беседе с журналистами украинский президент выразил непонимание, прочему Запад не спешит с поставками дальнобойного вооружения. При этом он подчеркнул, что Киев не планирует использовать дальнобойные ракеты для атаки по российской территории. Владимир Зеленский прибыл в Италию 13 мая для встречи с итальянским лидером Серджо Маттареллой и с Папой Римским Франциском. После его визита итальянцы устроили митинг, выступая против военной поддержки Украины. При этом Зеленский заявлял, что ему не нужны посредники для преодоления кризиса на Украине, сообщает Nation news.14 мая президент Украины заявил о своем визите в Берлин, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям