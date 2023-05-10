Потушен крупный пожар в челябинском нацпарке

Сотрудники МЧС ликвидировали огонь в национальном парке «Зигальга»

11 мая 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Пожар в «Зигальге» начался 4 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Челябинской области вечером 10 мая подразделениям МЧС удалось ликвидировать пожар в национальном парке «Зигальга», который бушевал почти неделю. Об этом URA.RU сообщили 11 мая в ГУ МЧС по региону. «Общими усилиями крупной группировки удалось одержать победу над огненной стихией в национальном парке „Зигальга“. Все это время на защите близлежащих населенных пунктов стоял личный состав и техника подразделений МЧС Южного Урала, а также Противопожарной службы Челябинской области», — заявили в пресс-службе ведомства. Жители поселка Меседа оставили в соцсетях ведомства благодарственные сообщения. Они назвали сотрудников МЧС героями, которые не дали огню уничтожить их жилье. Пожар в нацпарке начался 4 мая. За пять суток сгорело больше 1 тысячи гектаров леса. В учреждении считают, что возгорание началось с непотушенного костра, оставленного сплавщиками.

В Челябинской области вечером 10 мая подразделениям МЧС удалось ликвидировать пожар в национальном парке «Зигальга», который бушевал почти неделю. Об этом URA.RU сообщили 11 мая в ГУ МЧС по региону. «Общими усилиями крупной группировки удалось одержать победу над огненной стихией в национальном парке „Зигальга“. Все это время на защите близлежащих населенных пунктов стоял личный состав и техника подразделений МЧС Южного Урала, а также Противопожарной службы Челябинской области», — заявили в пресс-службе ведомства. Жители поселка Меседа оставили в соцсетях ведомства благодарственные сообщения. Они назвали сотрудников МЧС героями, которые не дали огню уничтожить их жилье. Пожар в нацпарке начался 4 мая. За пять суток сгорело больше 1 тысячи гектаров леса. В учреждении считают, что возгорание началось с непотушенного костра, оставленного сплавщиками.