10 мая 2023

Потушен крупный пожар в челябинском нацпарке

Сотрудники МЧС ликвидировали огонь в национальном парке «Зигальга»
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, дым, силовики, пожар, гарь, спасатели, лесной пожар, пожарные, ландшафтный пожар
Пожар в «Зигальге» начался 4 мая Фото:
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В Челябинской области вечером 10 мая подразделениям МЧС удалось ликвидировать пожар в национальном парке «Зигальга», который бушевал почти неделю. Об этом URA.RU сообщили 11 мая в ГУ МЧС по региону.

«Общими усилиями крупной группировки удалось одержать победу над огненной стихией в национальном парке „Зигальга“. Все это время на защите близлежащих населенных пунктов стоял личный состав и техника подразделений МЧС Южного Урала, а также Противопожарной службы Челябинской области», — заявили в пресс-службе ведомства.

Жители поселка Меседа оставили в соцсетях ведомства благодарственные сообщения. Они назвали сотрудников МЧС героями, которые не дали огню уничтожить их жилье.

Пожар в нацпарке начался 4 мая. За пять суток сгорело больше 1 тысячи гектаров леса. В учреждении считают, что возгорание началось с непотушенного костра, оставленного сплавщиками.

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В Челябинской области вечером 10 мая подразделениям МЧС удалось ликвидировать пожар в национальном парке «Зигальга», который бушевал почти неделю. Об этом URA.RU сообщили 11 мая в ГУ МЧС по региону. «Общими усилиями крупной группировки удалось одержать победу над огненной стихией в национальном парке „Зигальга“. Все это время на защите близлежащих населенных пунктов стоял личный состав и техника подразделений МЧС Южного Урала, а также Противопожарной службы Челябинской области», — заявили в пресс-службе ведомства. Жители поселка Меседа оставили в соцсетях ведомства благодарственные сообщения. Они назвали сотрудников МЧС героями, которые не дали огню уничтожить их жилье. Пожар в нацпарке начался 4 мая. За пять суток сгорело больше 1 тысячи гектаров леса. В учреждении считают, что возгорание началось с непотушенного костра, оставленного сплавщиками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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