Потушен крупный пожар в челябинском нацпарке

В Челябинской области вечером 10 мая подразделениям МЧС удалось ликвидировать пожар в национальном парке «Зигальга», который бушевал почти неделю. Об этом URA.RU сообщили 11 мая в ГУ МЧС по региону.
«Общими усилиями крупной группировки удалось одержать победу над огненной стихией в национальном парке „Зигальга“. Все это время на защите близлежащих населенных пунктов стоял личный состав и техника подразделений МЧС Южного Урала, а также Противопожарной службы Челябинской области», — заявили в пресс-службе ведомства.
Жители поселка Меседа оставили в соцсетях ведомства благодарственные сообщения. Они назвали сотрудников МЧС героями, которые не дали огню уничтожить их жилье.
Пожар в нацпарке начался 4 мая. За пять суток сгорело больше 1 тысячи гектаров леса. В учреждении считают, что возгорание началось с непотушенного костра, оставленного сплавщиками.
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