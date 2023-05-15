В Пермском крае прокурор заступился в суде за осужденных

В Пермском крае суд ИК №10, расположенная в Гремячинске, стала ответчиком в суде по иску прокурора. Представитель надзорного ведомства выявил, что колония нарушала права осужденных на размещение исправительном центре (УФИЦ): в нем отсутствуют комнаты вместимостью 2, 4, 6 мест. Это следует из информации, представленной на сайте горсуда Чусового.
«Суд приходит к выводу, что ответчиком [ФКУ ИК-10] нарушается право осужденных, отбывающих наказание в УФИЦ, на надлежащее материально-бытовое обеспечение. Таким образом суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований истца о возложении на ИК-10 обязанности оборудовать УФИЦ ФКУ ИК-10 жилыми комнатами вместимостью 2, 4, 6 мест», — говорится в судебном решении.
Наличие в УФИЦ комнат указанной вместимостью предусмотрено приказом Минстроя РФ, указал прокурор. Между тем представитель колонии в суде заявил о невозможности оборудования таких комнат. Он пояснил, что собственник помещений, в котором расположен исправительный центр, не давал согласия на реконструкцию здания. Этот довод судом был отклонен, поскольку «не исключает наличие факта нарушения ответчиком прав сужденных». Требования прокурора судом удовлетворены, колония обязана в течение года оборудовать исправцентр комнатами, вместимостью 2, 4, 6 мест.
Исправцентр в Гремячинске создан в октябре 2022 года. Лимит наполнения в нем составляет 130 человек (мужчины). Всего в Прикамье действует пять подобных центров. В них отбывают наказание осужденные к принудительным работам. Они имеют право покидать УФИЦ, если на то имеется разрешение администрации учреждения.
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