Пермские власти планируют поселить заключенных рядом с их семьями

15 декабря 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

Пермские осужденные смогут жить рядом с близкими и родными Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пермские власти заявили о необходимости поселить осужденных из региональных тюрем в исправительных центрах рядом с их семьями и родственниками. Такое мнение высказал первый заместитель министра территориальной безопасности региона Альберт Марданов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» после координационного совещания по обеспечению правопорядка в Пермском крае, которое провел губернатор Дмитрий Махонин. На территории региона за 2022 год для заключенных создано два исправительных центра и три участка, функционирующих как исправцентры, еще один участок при исправцентре может вместить в себя более 600 человек. «Считаю, что вопрос социализации осужденных очень важен. При этом размещать граждан целесообразно в исправцентрах по месту жительства, где рядом находятся близкие, семья, кроме того, важно трудоустраивать их на предприятия, привлекать к волонтерской и добровольческой работе, благоустройству улиц», — озвучил свое мнение Марданов. Создание исправительных центров для осужденных на территории Пермского края проводится в рамках соглашения региональных властей и краевого УФСИН. По результатам за 2022 год, регион является одним из лучших в стране по созданию исправцентров.

Пермские власти заявили о необходимости поселить осужденных из региональных тюрем в исправительных центрах рядом с их семьями и родственниками. Такое мнение высказал первый заместитель министра территориальной безопасности региона Альберт Марданов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» после координационного совещания по обеспечению правопорядка в Пермском крае, которое провел губернатор Дмитрий Махонин. На территории региона за 2022 год для заключенных создано два исправительных центра и три участка, функционирующих как исправцентры, еще один участок при исправцентре может вместить в себя более 600 человек. «Считаю, что вопрос социализации осужденных очень важен. При этом размещать граждан целесообразно в исправцентрах по месту жительства, где рядом находятся близкие, семья, кроме того, важно трудоустраивать их на предприятия, привлекать к волонтерской и добровольческой работе, благоустройству улиц», — озвучил свое мнение Марданов. Создание исправительных центров для осужденных на территории Пермского края проводится в рамках соглашения региональных властей и краевого УФСИН. По результатам за 2022 год, регион является одним из лучших в стране по созданию исправцентров.