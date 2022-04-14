Пермские власти решили селить осужденных в общежитиях

В общежитиях поселят осужденных, которые будут работать в исправительных центрах при предприятиях Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае осужденных разместят в общежитиях. Вопрос обсуждался на заседании комиссии по профилактике правонарушений в крае, сообщается на сайте министерства территориальной безопасности Прикамья. Особое внимание на совещании было уделено вопросу развития исправительных центров для осужденных. Предполагается, что общежития появятся при предприятиях, где будут созданы такие исправцентры.

«Главам муниципальных образования Пермского края: направить предложения по созданию общежитий для осужденных к принудительным работам, с возможностью размещения не менее 50 человек (из расчета не менее 4 кв. метров на человека и наличия бытовых помещений) общей площадью не менее 600 кв. метров», — написано в протоколе, размещенном на сайте. Общежития будут созданы «на базе имущества, предоставляемого предприятиями и организациями, на которых будут трудоустроены осужденные».

Также мэрам поручено провести рабочие встречи с руководителями пермских предприятий, чтобы обсудить возможность создания таких исправцентров. Соглашение между УФСИН по Пермскому краю и минтербезопасности по этому вопросу находится «в процессе подписания».

URA.RU рассказывало, что сейчас в Пермском крае работают три исправительных центра: в Углеуральском, Гремячинске и Соликамске. В них имеют право находиться лица, которым судом назначено наказание в виде принудительных работ.