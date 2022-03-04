04 марта 2022
03 марта 2022

В Пермском крае с помпой открыли трудовой центр для осужденных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На открытие центра для осужденных прибыл пермский вице-премьер (архивное фото) Фото:

В поселке Углеуральский Пермского края торжественно открыли исправительный центр при ИК-12, где будут отбывать наказание осужденные к принудительным работам. В церемонии участвовали вице-премьер правительства Пермского края Александр Борисов, главы региональных управлений ФСИН, СКР, МЧС, прокурор края, мэры Губахи и Кизела, уполномоченный по правам человека в Прикамье, а также директора предприятий. Фото с праздника опубликовала пресс-служба ГУФСИН.

«Осужденному могут заменить меру наказания в виде лишения свободы на принудительные работы за преступления небольшой и средней тяжести после отбытия ¼ срока наказания, за тяжкие преступления после отбытия 1/3 срока, а за особо тяжкие преступления нужно отбыть не менее половины срока. Отказаться от предложенной работы осужденные не вправе», — поясняется на странице ГУФСИН в соцсети «ВКонтакте».

Часть зарплаты люди будут отдавать государству, кроме того, они обязаны сами оплачивать себе одежду, питание и коммунальные услуги. Соглашение о трудоустройстве заключенных с колонией №12 заключила компания «Перспектива» из Кизела, которая занимается швейным производством. Открывшийся в Углеуральском центр уже третий в Прикамье.

Ранее URA.RU рассказывало, что труд осужденных намерены использовать компании «Уралхим» и «Уралкалий». Средняя зарплата в таких центрах по итогам 2021 года составила 21460 рублей.

Вице-премьер Пермского края Александр Борисов и глава ГУФСИН Прикамья Юрий Лымарь на открытии центра
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В поселке Углеуральский Пермского края торжественно открыли исправительный центр при ИК-12, где будут отбывать наказание осужденные к принудительным работам. В церемонии участвовали вице-премьер правительства Пермского края Александр Борисов, главы региональных управлений ФСИН, СКР, МЧС, прокурор края, мэры Губахи и Кизела, уполномоченный по правам человека в Прикамье, а также директора предприятий. Фото с праздника опубликовала пресс-служба ГУФСИН. «Осужденному могут заменить меру наказания в виде лишения свободы на принудительные работы за преступления небольшой и средней тяжести после отбытия ¼ срока наказания, за тяжкие преступления после отбытия 1/3 срока, а за особо тяжкие преступления нужно отбыть не менее половины срока. Отказаться от предложенной работы осужденные не вправе», — поясняется на странице ГУФСИН в соцсети «ВКонтакте». Часть зарплаты люди будут отдавать государству, кроме того, они обязаны сами оплачивать себе одежду, питание и коммунальные услуги. Соглашение о трудоустройстве заключенных с колонией №12 заключила компания «Перспектива» из Кизела, которая занимается швейным производством. Открывшийся в Углеуральском центр уже третий в Прикамье. Ранее URA.RU рассказывало, что труд осужденных намерены использовать компании «Уралхим» и «Уралкалий». Средняя зарплата в таких центрах по итогам 2021 года составила 21460 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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