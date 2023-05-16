В Челябинской области 16-летняя студентка покончила с собой

Приехавшие по вызову спецслужбы зафиксировали смерть девушки
В деревне Аязгулова (Челябинская область) 16-летняя студентка покончила жизнь самоубийством. Об этом URA.RU 17 мая сообщил источник в силовых структурах.
«Выясняются обстоятельства смерти девушки. Устанавливаются причины, толкнувшие студентку на самоубийство», — рассказал источник.
По данным URA.RU, девушка училась на первом курсе техникума. Ее тело нашли во дворе частного дома. Приехавшие медики зафиксировали смерть.
URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!