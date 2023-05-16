16 мая 2023

В Челябинской области 16-летняя студентка покончила с собой

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, скорая помошь
Приехавшие по вызову спецслужбы зафиксировали смерть девушки Фото:

В деревне Аязгулова (Челябинская область) 16-летняя студентка покончила жизнь самоубийством. Об этом URA.RU 17 мая сообщил источник в силовых структурах.

«Выясняются обстоятельства смерти девушки. Устанавливаются причины, толкнувшие студентку на самоубийство», — рассказал источник.

По данным URA.RU, девушка училась на первом курсе техникума. Ее тело нашли во дворе частного дома. Приехавшие медики зафиксировали смерть.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В деревне Аязгулова (Челябинская область) 16-летняя студентка покончила жизнь самоубийством. Об этом URA.RU 17 мая сообщил источник в силовых структурах. «Выясняются обстоятельства смерти девушки. Устанавливаются причины, толкнувшие студентку на самоубийство», — рассказал источник. По данным URA.RU, девушка училась на первом курсе техникума. Ее тело нашли во дворе частного дома. Приехавшие медики зафиксировали смерть. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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