В Челябинской области 16-летняя студентка покончила с собой

17 мая 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Приехавшие по вызову спецслужбы зафиксировали смерть девушки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В деревне Аязгулова (Челябинская область) 16-летняя студентка покончила жизнь самоубийством. Об этом URA.RU 17 мая сообщил источник в силовых структурах. «Выясняются обстоятельства смерти девушки. Устанавливаются причины, толкнувшие студентку на самоубийство», — рассказал источник. По данным URA.RU, девушка училась на первом курсе техникума. Ее тело нашли во дворе частного дома. Приехавшие медики зафиксировали смерть. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

В деревне Аязгулова (Челябинская область) 16-летняя студентка покончила жизнь самоубийством. Об этом URA.RU 17 мая сообщил источник в силовых структурах. «Выясняются обстоятельства смерти девушки. Устанавливаются причины, толкнувшие студентку на самоубийство», — рассказал источник. По данным URA.RU, девушка училась на первом курсе техникума. Ее тело нашли во дворе частного дома. Приехавшие медики зафиксировали смерть. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.