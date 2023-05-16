16 мая 2023

В РЖД доказали курганским властям свою непричастность к пожарам. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Логоушке. Курган, мчс, дым, пожар, тушение, логоушка
Курганские железнодорожники доказали, что пожар в Логоушке не мог возникнуть из-за тепловоза Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Компания РЖД доказала курганским властям свою непричастность к пожарам. Для этого нового замгубернатора Станислава Носкова прокатили на дрезине и показали подвижной состав, рассказал URA.RU источник, близкий к региональным властям.

«Носкову показали, что современная конструкция тепловоза безопасна и не требует установки внешнего искрогасителя. Этот тепловоз за два дня до начала пожаров был принят комиссией с участием сотрудника МЧС», — уточнил собеседник агентства. В своем telegram-канале губернатор области Вадим Шумков сообщил, что встретился с руководителем Южно-Уральской железной дороги Игорем Рязановым. Они обсудили наращивание ресурсов, которые будут направлены на противопожарную безопасность в регионе.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в конце апреля пожары возникли в двух селах вдоль железной дороги. В деревне Логоушка погиб один человек, сгорело 79 домов. Шумков заявил в своем telegram-канале, что пожар возник сразу после прохода тепловоза РЖД. Затем, отчитываясь перед президентом России Владимиром Путиным, похвалил госкорпорацию за помощь в тушении огня. В ведомстве отметили, что пожарные поезда помогают бороться с огнем. Представители госкорпорации тогда заявляли, что пожар в деревне Логоушка не мог быть вызван искрой от тепловоза. Это связано с тем, что движение поездов там организовано на электротяге.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания РЖД доказала курганским властям свою непричастность к пожарам. Для этого нового замгубернатора Станислава Носкова прокатили на дрезине и показали подвижной состав, рассказал URA.RU источник, близкий к региональным властям. «Носкову показали, что современная конструкция тепловоза безопасна и не требует установки внешнего искрогасителя. Этот тепловоз за два дня до начала пожаров был принят комиссией с участием сотрудника МЧС», — уточнил собеседник агентства. В своем telegram-канале губернатор области Вадим Шумков сообщил, что встретился с руководителем Южно-Уральской железной дороги Игорем Рязановым. Они обсудили наращивание ресурсов, которые будут направлены на противопожарную безопасность в регионе. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в конце апреля пожары возникли в двух селах вдоль железной дороги. В деревне Логоушка погиб один человек, сгорело 79 домов. Шумков заявил в своем telegram-канале, что пожар возник сразу после прохода тепловоза РЖД. Затем, отчитываясь перед президентом России Владимиром Путиным, похвалил госкорпорацию за помощь в тушении огня. В ведомстве отметили, что пожарные поезда помогают бороться с огнем. Представители госкорпорации тогда заявляли, что пожар в деревне Логоушка не мог быть вызван искрой от тепловоза. Это связано с тем, что движение поездов там организовано на электротяге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...