В РЖД доказали курганским властям свою непричастность к пожарам. Инсайд

17 мая 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Курганские железнодорожники доказали, что пожар в Логоушке не мог возникнуть из-за тепловоза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Компания РЖД доказала курганским властям свою непричастность к пожарам. Для этого нового замгубернатора Станислава Носкова прокатили на дрезине и показали подвижной состав, рассказал URA.RU источник, близкий к региональным властям. «Носкову показали, что современная конструкция тепловоза безопасна и не требует установки внешнего искрогасителя. Этот тепловоз за два дня до начала пожаров был принят комиссией с участием сотрудника МЧС», — уточнил собеседник агентства. В своем telegram-канале губернатор области Вадим Шумков сообщил, что встретился с руководителем Южно-Уральской железной дороги Игорем Рязановым. Они обсудили наращивание ресурсов, которые будут направлены на противопожарную безопасность в регионе. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в конце апреля пожары возникли в двух селах вдоль железной дороги. В деревне Логоушка погиб один человек, сгорело 79 домов. Шумков заявил в своем telegram-канале, что пожар возник сразу после прохода тепловоза РЖД. Затем, отчитываясь перед президентом России Владимиром Путиным, похвалил госкорпорацию за помощь в тушении огня. В ведомстве отметили, что пожарные поезда помогают бороться с огнем. Представители госкорпорации тогда заявляли, что пожар в деревне Логоушка не мог быть вызван искрой от тепловоза. Это связано с тем, что движение поездов там организовано на электротяге. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания РЖД доказала курганским властям свою непричастность к пожарам. Для этого нового замгубернатора Станислава Носкова прокатили на дрезине и показали подвижной состав, рассказал URA.RU источник, близкий к региональным властям. «Носкову показали, что современная конструкция тепловоза безопасна и не требует установки внешнего искрогасителя. Этот тепловоз за два дня до начала пожаров был принят комиссией с участием сотрудника МЧС», — уточнил собеседник агентства. В своем telegram-канале губернатор области Вадим Шумков сообщил, что встретился с руководителем Южно-Уральской железной дороги Игорем Рязановым. Они обсудили наращивание ресурсов, которые будут направлены на противопожарную безопасность в регионе. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в конце апреля пожары возникли в двух селах вдоль железной дороги. В деревне Логоушка погиб один человек, сгорело 79 домов. Шумков заявил в своем telegram-канале, что пожар возник сразу после прохода тепловоза РЖД. Затем, отчитываясь перед президентом России Владимиром Путиным, похвалил госкорпорацию за помощь в тушении огня. В ведомстве отметили, что пожарные поезда помогают бороться с огнем. Представители госкорпорации тогда заявляли, что пожар в деревне Логоушка не мог быть вызван искрой от тепловоза. Это связано с тем, что движение поездов там организовано на электротяге.