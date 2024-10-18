Мишустин оценил влияние внешних шоков на Россию

Мишустин: Россия минимизировала влияние внешних шоков

18 октября 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Мишустин заявил, что влияние внешних шоков на РФ ослабло Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул успех правительства в минимизации влияния внешних шоков на экономику страны. Об этом он заявил в своем видеообращении к участникам Московского финансового форума. «Целый ряд решений, которые по поручениям президента принимало правительство в координации с Банком России, позволил ослабить влияние внешних шоков. В том числе — от колебаний сырьевой конъюнктуры», — заявил Мишустин, видеообращение опубликовано в telegram-канале правительства. Премьер отметил, что две трети поступлений в федеральный бюджет формируются за счет ненефтегазовых доходов. Он уточнил, что все социальные обязательства были выполнены. Кроме того, успешно решались задачи стратегического развития, соответствующие национальным целям, установленным главой государства. Как отметил Мишустин, в последнее время России пришлось искать решения на невиданные ранее вызовы, в чем активно участвовали финансисты. Еще в 2021 году Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП, учитывая паритет покупательной способности. Сегодня доля расчетов в национальных валютах с дружественными государствами составляет около 90%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул успех правительства в минимизации влияния внешних шоков на экономику страны. Об этом он заявил в своем видеообращении к участникам Московского финансового форума. «Целый ряд решений, которые по поручениям президента принимало правительство в координации с Банком России, позволил ослабить влияние внешних шоков. В том числе — от колебаний сырьевой конъюнктуры», — заявил Мишустин, видеообращение опубликовано в telegram-канале правительства. Премьер отметил, что две трети поступлений в федеральный бюджет формируются за счет ненефтегазовых доходов. Он уточнил, что все социальные обязательства были выполнены. Кроме того, успешно решались задачи стратегического развития, соответствующие национальным целям, установленным главой государства. Как отметил Мишустин, в последнее время России пришлось искать решения на невиданные ранее вызовы, в чем активно участвовали финансисты. Еще в 2021 году Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП, учитывая паритет покупательной способности. Сегодня доля расчетов в национальных валютах с дружественными государствами составляет около 90%.