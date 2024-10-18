Умер бывший директор ФСМ России Константин Ромодановский

Причина смерти экс-директора ФСМ России Константина Ромодановского не уточняется
Скончался 67-летний экс-директор Федеральной миграционной службы (ФСМ) РФ Константин Ромодановский. Об этом сообщили люди из его окружения.
«Константин Олегович Ромодановский скончался сегодня ночью [на 18 октября]», — рассказал человек из окружения бывшего директора в беседе с ТАСС. Причину смерти он не уточнил.
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