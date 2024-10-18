Умер бывший директор ФСМ России Константин Ромодановский

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Причина смерти экс-директора ФСМ России Константина Ромодановского не уточняется
Причина смерти экс-директора ФСМ России Константина Ромодановского не уточняется Фото:

Скончался 67-летний экс-директор Федеральной миграционной службы (ФСМ) РФ Константин Ромодановский. Об этом сообщили люди из его окружения.

«Константин Олегович Ромодановский скончался сегодня ночью [на 18 октября]», — рассказал человек из окружения бывшего директора в беседе с ТАСС. Причину смерти он не уточнил.

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Скончался 67-летний экс-директор Федеральной миграционной службы (ФСМ) РФ Константин Ромодановский. Об этом сообщили люди из его окружения. «Константин Олегович Ромодановский скончался сегодня ночью [на 18 октября]», — рассказал человек из окружения бывшего директора в беседе с ТАСС. Причину смерти он не уточнил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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