Зеленский перечислил три пути дальнейшего развития Украины

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшем будущем у страны будет три пути развития. Все они зависят от итогов выборов нового президента в США.
«Я не знаю, какое предложение будет сделано нам после выборов [президента в США]. Мы видим три разных пути развития событий», — сказал Зеленский в беседе с Financial Times. Он раскрыл, что один из этих путей — продолжение поддержки. Украинский лидер отметил, что страны, поддерживающие киевский режим, опасаются некоторых рисков.
По словам Зеленского, два других пути зависят от исхода президентских выборов в Штатах. Однако он не знает, какой из них будет позитивнее, а какой — негативнее.
Выборы нового президента США пройдут 5 ноября 2024 года. В настоящее время идет борьба между двумя основными оппонентами — кандидатом от республиканцев и экс-президентом Штатов Дональдом Трампом и кандидатом от демократов и вице-президентом страны Камалой Харрис.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.