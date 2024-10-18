Зеленский перечислил три пути дальнейшего развития Украины

Зеленский: после выборов президента США у Украины будет три пути развития
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Украинский лидер Владимир Зеленский не знает, что ждет Украину после выборов президента США
Украинский лидер Владимир Зеленский не знает, что ждет Украину после выборов президента США Фото:
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Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшем будущем у страны будет три пути развития. Все они зависят от итогов выборов нового президента в США.

«Я не знаю, какое предложение будет сделано нам после выборов [президента в США]. Мы видим три разных пути развития событий», — сказал Зеленский в беседе с Financial Times. Он раскрыл, что один из этих путей — продолжение поддержки. Украинский лидер отметил, что страны, поддерживающие киевский режим, опасаются некоторых рисков.

По словам Зеленского, два других пути зависят от исхода президентских выборов в Штатах. Однако он не знает, какой из них будет позитивнее, а какой — негативнее.

Выборы нового президента США пройдут 5 ноября 2024 года. В настоящее время идет борьба между двумя основными оппонентами — кандидатом от республиканцев и экс-президентом Штатов Дональдом Трампом и кандидатом от демократов и вице-президентом страны Камалой Харрис.

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Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшем будущем у страны будет три пути развития. Все они зависят от итогов выборов нового президента в США. «Я не знаю, какое предложение будет сделано нам после выборов [президента в США]. Мы видим три разных пути развития событий», — сказал Зеленский в беседе с Financial Times. Он раскрыл, что один из этих путей — продолжение поддержки. Украинский лидер отметил, что страны, поддерживающие киевский режим, опасаются некоторых рисков. По словам Зеленского, два других пути зависят от исхода президентских выборов в Штатах. Однако он не знает, какой из них будет позитивнее, а какой — негативнее. Выборы нового президента США пройдут 5 ноября 2024 года. В настоящее время идет борьба между двумя основными оппонентами — кандидатом от республиканцев и экс-президентом Штатов Дональдом Трампом и кандидатом от демократов и вице-президентом страны Камалой Харрис.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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