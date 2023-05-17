Юрист рассказал, почему Ивлеева переписала бизнес на фоне проверок блогеров. Видео

Юрист Герасин: Ивлеева переписала бизнес, чтобы уйти от ответственности за неуплату налогов

17 мая 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

Настя Ивлеева переписала свою компанию на другого человека, чтобы уйти от ответственности за невыплату налогов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Блогер Анастасия Ивлеева переписала компанию ООО «Ивлеева Продакшн» на свою управляющую Анну Самакову на фоне проверок от налоговой, чтобы вывести собственные средства. Так считает юрист по цифровому праву Борис Герасин. «Первое, на что будет смотреть налоговая служба, — это родство между Ивлеевой и женщиной, на которую она переписала весь бизнес. <…> Если это „левый“ человек со стороны, то необходимо проверять, есть ли нотариальная доверенность у Ивлеевой на управление. <…> Если она [Самакова] не является родственницей [Ивлеевой], то умысел будет сложно доказать», — отметил Борис Герасин в интервью Пятому каналу. По его словам, Ивлеева может рассматривать возможность вывода финансовых средств из своей компании. Блогер может выйти из бизнеса, продав его и тогда ее не в чем будет обвинить. И даже в этом случае, отмечает юрист, у нее есть шанс вывести все деньги. Анна Симакова является подругой детства Ивлеевой, пишет Life . От компании «Ивлеева Продакшн» требовали предоставить отчетность еще 12 мая, сообщает телеканал 360. В отношении Анастасии Ивлеевой 17 мая Федеральной налоговой службой (ФНС) была начата проверка по поводу неуплаты налогов. Также ФНС взялась за певицу Алсу, а до этого проверки осуществлялись в отношении блогера Елены Блиновской. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогер Анастасия Ивлеева переписала компанию ООО «Ивлеева Продакшн» на свою управляющую Анну Самакову на фоне проверок от налоговой, чтобы вывести собственные средства. Так считает юрист по цифровому праву Борис Герасин. «Первое, на что будет смотреть налоговая служба, — это родство между Ивлеевой и женщиной, на которую она переписала весь бизнес. <…> Если это „левый“ человек со стороны, то необходимо проверять, есть ли нотариальная доверенность у Ивлеевой на управление. <…> Если она [Самакова] не является родственницей [Ивлеевой], то умысел будет сложно доказать», — отметил Борис Герасин в интервью Пятому каналу. По его словам, Ивлеева может рассматривать возможность вывода финансовых средств из своей компании. Блогер может выйти из бизнеса, продав его и тогда ее не в чем будет обвинить. И даже в этом случае, отмечает юрист, у нее есть шанс вывести все деньги. Анна Симакова является подругой детства Ивлеевой, пишет Life. От компании «Ивлеева Продакшн» требовали предоставить отчетность еще 12 мая, сообщает телеканал 360. В отношении Анастасии Ивлеевой 17 мая Федеральной налоговой службой (ФНС) была начата проверка по поводу неуплаты налогов. Также ФНС взялась за певицу Алсу, а до этого проверки осуществлялись в отношении блогера Елены Блиновской.