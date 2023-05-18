18 мая 2023

В центре Екатеринбурга замечено скопление силовиков. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Максимом Фоминым (Владленом Татарским). Москва, досмотр, мвд, полиция, металлоискатель, рамки металлодетектора
Полиция отрабатывала навыки реагирования на чрезвычайные ситуации Фото:

В центре Екатеринбурга на площади 1905 года, у мэрии и на перекрестке улиц 8 марта и Ленина замечено большое скопление полиции. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Не меньше шести машин полиции у администрации, на Ленина и 8 марта. Есть сотрудники в касках», — сообщил очевидец.

Корреспондент URA.RU связался с руководителем пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерием Горелых, который поспешил успокоить горожан. «Ничего криминального и опасного для людей и транспортных потоков не происходит. В обозначенном районе проводится плановая тренировка с участием личного состава полиции по отработке навыков реагирования на возможное осложнение обстановки», — поделился полковник Горелых.

Скопление силовиков в центре Екатеринбурга
Скопление силовиков в центре Екатеринбурга
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Екатеринбурга на площади 1905 года, у мэрии и на перекрестке улиц 8 марта и Ленина замечено большое скопление полиции. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Не меньше шести машин полиции у администрации, на Ленина и 8 марта. Есть сотрудники в касках», — сообщил очевидец. Корреспондент URA.RU связался с руководителем пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерием Горелых, который поспешил успокоить горожан. «Ничего криминального и опасного для людей и транспортных потоков не происходит. В обозначенном районе проводится плановая тренировка с участием личного состава полиции по отработке навыков реагирования на возможное осложнение обстановки», — поделился полковник Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...