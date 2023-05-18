В центре Екатеринбурга на площади 1905 года, у мэрии и на перекрестке улиц 8 марта и Ленина замечено большое скопление полиции. Об этом сообщили читатели URA.RU.
«Не меньше шести машин полиции у администрации, на Ленина и 8 марта. Есть сотрудники в касках», — сообщил очевидец.
Корреспондент URA.RU связался с руководителем пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерием Горелых, который поспешил успокоить горожан. «Ничего криминального и опасного для людей и транспортных потоков не происходит. В обозначенном районе проводится плановая тренировка с участием личного состава полиции по отработке навыков реагирования на возможное осложнение обстановки», — поделился полковник Горелых.
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