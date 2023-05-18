Полиция отрабатывала навыки реагирования на чрезвычайные ситуации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В центре Екатеринбурга на площади 1905 года, у мэрии и на перекрестке улиц 8 марта и Ленина замечено большое скопление полиции. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Не меньше шести машин полиции у администрации, на Ленина и 8 марта. Есть сотрудники в касках», — сообщил очевидец.

Корреспондент URA.RU связался с руководителем пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерием Горелых, который поспешил успокоить горожан. «Ничего криминального и опасного для людей и транспортных потоков не происходит. В обозначенном районе проводится плановая тренировка с участием личного состава полиции по отработке навыков реагирования на возможное осложнение обстановки», — поделился полковник Горелых.