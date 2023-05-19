В Крыму отбили атаку беспилотников ВСУ

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За ночь четыре беспилотника сбили в Крыму Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ночью в Северном Крыму силами ПВО сбиты четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Ночью в Северном Крыму силами ПВО сбиты четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал Аксенов в Telegram, призвав всех сохранять спокойствие.

Ранее telegram-канал SHOT писал, что в Крыму российская противовоздушная оборона сбила беспилотник самолетного типа. Уточнялось, что в результате происшествия никто не пострадал.

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Ночью в Северном Крыму силами ПВО сбиты четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. «Ночью в Северном Крыму силами ПВО сбиты четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал Аксенов в Telegram, призвав всех сохранять спокойствие. Ранее telegram-канал SHOT писал, что в Крыму российская противовоздушная оборона сбила беспилотник самолетного типа. Уточнялось, что в результате происшествия никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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