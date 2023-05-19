В Крыму отбили атаку беспилотников ВСУ

За ночь четыре беспилотника сбили в Крыму
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ночью в Северном Крыму силами ПВО сбиты четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Ночью в Северном Крыму силами ПВО сбиты четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал Аксенов в
Ранее telegram-канал SHOT писал, что в Крыму российская противовоздушная оборона сбила беспилотник самолетного типа. Уточнялось, что в результате происшествия никто не пострадал.
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