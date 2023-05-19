SHOT: в Крыму сбили беспилотник самолетного типа

19 мая 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

В результате падения беспилотника пострадавших нет Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Крыму российская противовоздушная оборона сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом написали в telegram-канале SHOT со ссылкой на источники. «Беспилотник самолетного типа сбит системой ПВО в Крыму. БПЛА залетел в Джанкойский район сегодня около трех ночи», — передает telegram-канал. Уточняется, что аппарат сбили в нескольких километрах от населенного пункта. Пострадавших в результате происшествия нет. URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее СМИ писали о сбитом беспилотнике над Азовским морем в районе села Глазовка. Сообщалось, что обломки дрона после падения обнаружить не смогли, напоминает телеканал 360. Позже глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на западе полуострова силами ПВО так же был сбит БПЛА. По его словам, обошлось без пострадавших, пишет «Национальная служба новостей».

В Крыму российская противовоздушная оборона сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом написали в telegram-канале SHOT со ссылкой на источники. «Беспилотник самолетного типа сбит системой ПВО в Крыму. БПЛА залетел в Джанкойский район сегодня около трех ночи», — передает telegram-канал. Уточняется, что аппарат сбили в нескольких километрах от населенного пункта. Пострадавших в результате происшествия нет. URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее СМИ писали о сбитом беспилотнике над Азовским морем в районе села Глазовка. Сообщалось, что обломки дрона после падения обнаружить не смогли, напоминает телеканал 360. Позже глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на западе полуострова силами ПВО так же был сбит БПЛА. По его словам, обошлось без пострадавших, пишет «Национальная служба новостей».