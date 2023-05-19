Медведев раскрыл число добровольцев-контрактников за полгода

Медведев: с января 2023 года на контрактную службу поступило более 117 тысяч бойцов

19 мая 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

ВС РФ набрали более 117 тысяч бойцов на контрактной основе, заявил Дмитрий Медведев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С начала 2023 года в ВС РФ было набрано более 117 тысяч 400 человек на контрактную службу. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам набора на военную службу по контракту. «С 1 января 2023 года в Вооруженные силы России на контракт и в рамках добровольных формирований приняты свыше 117 тысяч человек», — заявил Медведев на совещании. Он добавил, что Россия продолжает работу над доукомплектованием ВС РФ контрактниками в рамках указания президента России Владимира Путина. По данным Минобороны, с 1 января по 19 мая в ряды войск были приняты на контрактную службу 117 тысяч 400 человек. Медведев уточнил, что именно из этой цифры будет исходить дальнейшая работа. Источники Совбеза уточнили, что набор по контракту идет неплохими темпами. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу проверил подготовку контрактников для спецоперации. Он сообщил, что все занятия на полигонах проводятся офицерами с боевым опытом, полученным в ходе СВО. Минобороны сообщило, что контрактники получают зарплату от 204 тысяч рублей в месяц.

С начала 2023 года в ВС РФ было набрано более 117 тысяч 400 человек на контрактную службу. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам набора на военную службу по контракту. «С 1 января 2023 года в Вооруженные силы России на контракт и в рамках добровольных формирований приняты свыше 117 тысяч человек», — заявил Медведев на совещании. Он добавил, что Россия продолжает работу над доукомплектованием ВС РФ контрактниками в рамках указания президента России Владимира Путина. По данным Минобороны, с 1 января по 19 мая в ряды войск были приняты на контрактную службу 117 тысяч 400 человек. Медведев уточнил, что именно из этой цифры будет исходить дальнейшая работа. Источники Совбеза уточнили, что набор по контракту идет неплохими темпами. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу проверил подготовку контрактников для спецоперации. Он сообщил, что все занятия на полигонах проводятся офицерами с боевым опытом, полученным в ходе СВО. Минобороны сообщило, что контрактники получают зарплату от 204 тысяч рублей в месяц.