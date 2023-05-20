Рогов назвал взятие Артемовска подарком Зеленскому по случаю годовщины его инаугурации

20 мая 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

Взятие Артемовска произошло в день годовщины инаугурации Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взятие Артемовска российскими войсками является символичным подарком президенту Украины Владимиру Зеленскому к четвертой годовщине его инаугурации. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Взятие Артемовска 20 мая символично. Это своего рода подарок Зеленскому, который ровно четыре года назад в этот день на инаугурации объявил себя президентом Украины», — передает слова Рогова РИА Новости. Он напомнил, что 20 мая 2022 года произошло освобождение Мариуполя от ВСУ. Рогов выразил уверенность в том, что к завершению президентства Зеленского полностью освободятся от нацистов территории постукраинского пространства. Артемовск освободили силами ЧВК «Вагнер» 20 мая 2023 года. При этом ВСУ не стали признавать потерю города. Боец ЧВК «Вагнер», принимавший участие в боях за город, рассказал, как проходили последние бои на этой территории. По его мнению, украинские войска уже не вернутся в этот город, пишет 360.

Взятие Артемовска российскими войсками является символичным подарком президенту Украины Владимиру Зеленскому к четвертой годовщине его инаугурации. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Взятие Артемовска 20 мая символично. Это своего рода подарок Зеленскому, который ровно четыре года назад в этот день на инаугурации объявил себя президентом Украины», — передает слова Рогова РИА Новости. Он напомнил, что 20 мая 2022 года произошло освобождение Мариуполя от ВСУ. Рогов выразил уверенность в том, что к завершению президентства Зеленского полностью освободятся от нацистов территории постукраинского пространства. Артемовск освободили силами ЧВК «Вагнер» 20 мая 2023 года. При этом ВСУ не стали признавать потерю города. Боец ЧВК «Вагнер», принимавший участие в боях за город, рассказал, как проходили последние бои на этой территории. По его мнению, украинские войска уже не вернутся в этот город, пишет 360.